У производителя «Протонов» и «Южмаша» нашли общее дно

Сложившаяся в российском Центре Хруничева ситуация не отличается от положения дел на украинском «Южмаше», сообщил «Свободной прессе» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Если сравнить наш Центр Хруничева и "Южмаш", то это по сути одно и то же. Единственное различие — "Хруничев" имеет государственный оборонный заказ, а "Южмаш" уже нет», — подчеркнул эксперт.

По словам Моисеева, украинское предприятие «сейчас пытается найти деньги, выполнять какие-то народохозяйственные заказы». «Нельзя сказать, что там глубокий кризис, но, что все хорошо и стабильно, тоже нельзя сказать», — отметил эксперт.

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Ранее в феврале днепровскому заводу «Южмаш», выпускающему украинско-российские ракеты «Зенит», поручили «создание физической инфраструктуры для транспортной системы Hyperloop».

В январе Центр Хруничева, производитель ракет «Протон» и «Ангара», из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки, попросил у российского правительства поддержки в размере 30 миллиардов рублей, что составляет около четверти годового бюджета «Роскосмоса».

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