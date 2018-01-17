Создатель «Протонов» признал катастрофическое положение

«Центру Хруничева», единственному в России производителю тяжелых ракет «Протон» и «Ангара», из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки требуется финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

«С целью погашения задолженностей мы и обратились в правительство. При неполной загрузке производственных мощностей и при тех кредитах, которые набраны в прежние годы, мы не сможем самостоятельно подняться», — сказал руководитель.

Ежегодно на обслуживание кредита уходит по 4,5 миллиарда рублей. Данные обязательства возникли из-за необходимости поддержания предприятия «Протон-ПМ», производящего двигатели для первой ступени ракеты «Протон-М». Мощности производства предполагали выпуск агрегатов для пяти-шести носителей в год, однако из-за сокращения заказов «Протон-ПМ» работал вхолостую.

«Текущее экономическое состояние предприятия усугубила череда аварий. Со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го мы не произвели ни одной новой ракеты, — сказал гендиректор предприятия. — На содержание персонала за время простоя ушло 30 миллиардов рублей».

Руководитель предприятия отметил социальные обязательства «Центра Хруничева», в частности, расходы на содержание «детских садов, дома культуры, теплосетей», а также «увеличившиеся производственные издержки» (рост цены на ракетное топливо при фиксированной стоимости носителей для Минобороны и «Роскосмоса»).

Варочко рассказал и о будущем предприятия. В Москве будет продолжаться производство «Протонов», а также будет выпущено шесть тяжелых ракет «Ангара». Легкая ракета «Ангара» будет выпущена «Полетом», омским филиалом «Центра Хруничева», в 2020 году, тяжелая — в 2022 году.

В составе «Центра Хруничева» остаются завод по производству «Протонов» и КБ «Салют» (оба — в Москве), а также региональные площадки: Ковровский механический завод (занимается производством арматуры для ракетно-космической отрасли), Усть-Катавский вагоностроительный завод (выпускает агрегаты для комплектования «Союзов», «Протонов» и «Ангары») и «Полет».

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В настоящее время идет процесс сокращения расположенных в Москве производственных площадей предприятия и продажа освобождаемой земли в Филевской пойме. «Сейчас мы ведем оценку стоимости земли. Высвобождаемые площади разбиты на участки, некоторые из них давно не эксплуатируются, какие-то перестанут использоваться с 2018 года. Продажа будет проходить на торгах поэтапно — участок за участком», — пояснил Варочко.

На 2018 год предприятие запланировало провести четыре-пять пусков «Протонов», до четырех стартов легкой ракеты «Рокот» и один пуск тяжелой «Ангары».

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