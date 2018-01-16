Рассекречен отчет о советской миссии на Луну

Холдинг «Российские космические системы» к 45-летнему юбилею миссии «Луноход-2» выложил в открытый доступ ранее доступный только специалистам отчет о работе систем связи межпланетной станции «Луна-21» и ровера «Луноход-2».

Документ состоит из двух частей. В первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 с системой малокадрового телевидения, во второй — наземного комплекса связи «Сатурн-МС». Эти системы обеспечивали управление «Луноходом-2», позволяли получать изображения с поверхности спутника Земли, телеметрическую информацию и определять координаты ровера.

Первое серьезное замечание к работе аппаратуры дистанционного управления появилось на 250-м сеансе связи, когда потребовалась трехкратная передача команды «стоп» для остановки «Лунохода-2».

На 306-м сеансе связи впервые в истории осуществили передачу информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и обратную передачу по радиоканалу на расстоянии свыше 380 тысяч километров. Система «Сейм», состоявшая из бортового фотоприемника ФА010 и оснащенных лазером наземных телескопов, позволяла с высокой точностью отслеживать координаты «Лунохода-2».

На 503-м сеансе было зафиксировано повышение температуры внутри аппарата до 43-47 градусов Цельсия. Этот сеанс стал последним, больше на связь «Луноход» не выходил.

«Мы должны были не только получить ценные научные данные, но и показать всему миру, что мы можем сделать автоматический аппарат, который эффективно будет работать на другом космическом теле. В рамках этой задачи мы модернизировали луноходы. Второй прошел расстояние намного больше первого. Мы тогда очень радовались этому рекорду, но даже и представить себе не могли, что он продержится до начала XXI века», — сказал «Ленте.ру» руководитель разработки телевизионных систем луноходов, сотрудник «Российских космических систем», профессор Арнольд Селиванов.

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Третий ровер, отметил ученый, был полностью готов к запуску и должен был побить рекорд «Лунохода-2», однако «требуемые ресурсы решили использовать для других научных космических исследований».

Межпланетная станция «Луна-21» с ровером «Луноход-2», созданная под руководством НПО имени Семена Лавочкина, стартовала 8 января 1973 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-К». Спускаемый аппарат миссии совершил мягкую посадку на поверхность спутника Земли через восемь суток. Миссия превысила запланированный срок работы, ее признали успешной.

На Луне ровер прошел 42 километра (рекорд побит в 2015 году американским Opportunity на Марсе), передал на Землю 86 панорам и около 80 тысяч кадров телесъемки.

Ровер прекратил работу 10 мая 1973 года из-за перегрева, вызванного попаданием грунта в аппарат: планетоход угодил внутрь рыхлого лунного кратера, но выбрался оттуда. В 1970 году СССР запустил «Луноход-1», который проработал 10 месяцев и прошел 10 километров.

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