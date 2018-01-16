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Созданный Россией ангольский спутник неконтролируемо задрейфовал

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Созданный Россией первый ангольский спутник AngoSat-1 неконтролируемо задрейфовал, сообщают «Известия».

AngoSat-1 должен был перейти из позиции 55 градусов восточной долготы в точку стояния над Луандой, столицей Анголы, 13 градусов восточной долготы. Однако 9 января 2018 года космический аппарат проскочил данную точку, не включив двигатели на торможение по команде с Земли. В настоящее время спутник дрейфует со скоростью 3 градуса в сутки. В феврале космический аппарат выйдет за пределы зоны видимости центра управления и связь с ним пропадет до весны.

«Он действительно находится в дрейфе, в силу того что там есть определенные проблемы в системе электропитания. В зону радиовидимости он войдет в начале апреля. Чтобы к тому времени сохранилось минимальное питание, мы принудительно отключили все системы-потребители», — сказал генеральный директор корпорации «Энергия» Владимир Солнцев.

Аппаратура регулирования систем электропитания космического аппарата создана московской компанией «Авиационная электроника и коммуникационные системы». Полезную нагрузку для спутника предоставила европейская корпорация Airbus. За окончательную сборку AngoSat-1 на собственной платформе отвечала «Энергия».

«Мы впервые использовали трехуровневую систему энергопитания. Впервые реализована система с питанием 28 вольт, 50 вольт и 100 вольт. Российская аппаратура работает на 28 вольтах, а европейская на 100 и 50 вольтах. Мы вынуждены были пойти на такое техническое решение, чтобы совместить аппаратуру разных производителей», — отметил Солнцев.

В настоящее время расследование причин случившегося ведет группа специалистов во главе с генеральным конструктором космического аппарата Игорем Фроловым. 15 января 2018 года эксперты приняли решение о вводе спутника в режим низкого энергопотребления.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев полагает, что если связь с AngoSat-1 восстановить не удастся, то корпорация «Энергия» на средства страховки произведет еще один спутник для Анголы.

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетного комплекса «Зенит-М» на космодроме Байконур (Казахстан). В качестве верхней ступени украинской ракеты «Зенит-2SБ» использовался российский разгонный блок «Фрегат-СБ». Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставляющая космические пусковые услуги.

Ракета и разгонный блок успешно вывели AngoSat-1 на целевую орбиту. После отделения от разгонника спутник один раз вышел на связь, в дальнейшем телеметрия с аппарата перестала поступать. Связь с космическим аппаратом удалось установить через сутки.

Создание AngoSat-1 проходило в рамках контракта, заключенного в 2009 году между «Роскосмосом» и правительством Анголы при посредничестве «Рособоронэкспорта». Российские банки Росэксимбанк, ВТБ и ВЭБ выделили на эти цели кредит сроком на 13 лет в размере 278,4 миллиона долларов. Средства перечислены в 2011 году, в 2016-м Ангола просрочила платеж, задолженность рефинансировали.

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