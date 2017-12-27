Частная российская компания успешно запустила украинскую ракету «Зенит»

Частная российская компания S7 Space провела свой первый старт, в ходе которого на расчетную орбиту успешно выведен первый спутник связи Анголы AngoSat-1. Об этом сообщается на сайте компании.

Пуск состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). В качестве верхней ступени собираемой днепропетровским «Южмашем» (Украина) средней ракеты «Зенит-2SБ» использовался разгонный блок российского производства «Фрегат-СБ».

AngoSat-1 сделала российская корпорация «Энергия», полезную нагрузку предоставила Airbus. Аппарат, находящийся на геостационарной орбите, обеспечит прием телевизионного сигнала на территории Африки. AngoSat-1 отличает наличие электроракетной двигательной установки, которая позволяет проводить довыведение и коррекцию орбиты. Масса аппарата составляет 1647 килограммов.

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Создание спутника проводилось в рамках контракта, заключенного в 2009 году (при посредничестве «Рособоронэкспорта») между «Роскосмосом» и правительством Анголы. Три российских банка — «Росэксимбанк», ВТБ и ВЭБ — выделили на эти цели кредит сроком на 13 лет в размере 278,4 миллиона долларов. Средства были перечислены в 2011 году, в 2016 году Ангола просрочила платеж, но задолженность рефинансировали.

На этот же год был запланирован запуск AngoSat-1, неисполнение контракта означало наступление штрафных санкций, которое «Роскосмосу» удалось избежать.

Пуск AngoSat-1 неоднократно переносился. Из-за ограничения сотрудничества между «Роскосмосом» и ГКАУ (Государственное космическое агентство Украины) после конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России первоначально запланированный на ракете «Зенит-3SL» пуск с космодрома «Морской старт» было решено осуществить на носителе «Ангара-A5» с Плесецка.

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После того как космодром Морской старт и проект «Наземный старт» купила российская компания S7 Space («С7 Космические транспортные системы»), пуск AngoSat-1 было решено провести на «Зенит-2SБ» с Байконура.

В настоящее время S7 Space является единственной российской частной компанией, осуществляющей космические пусковые услуги. Согласно информации на сайте, у нее две площадки: «Морской старт» (Лонг-Бич, Калифорния, США) и «Наземный старт» (Байконур, Казахстан). «С7 Космические транспортные системы» выступает заказчиком ракет «Зенит», компоненты для которых производятся Россией и Украиной, а окончательная сборка носителей для пусков с Морского старта будет проводиться в США.

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