Раскрыты подробности производства «Южмашем» ракет для США

Глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко раскрыл подробности сотрудничества конструкторского бюро «Южное» и завода «Южмаш» с североамериканской компанией Maritime Launch Services (MLS) по разработке средней ракеты «Циклон-4М». Об этом он рассказал в интервью газете «2000».

По словам Дегтяренко, ранее занимавшего должность главного конструктора «Южного», проектирование двухступенчатого носителя предполагает использование разработок, полученных при реализации «Циклона-4». В частности, вторая ступень новой ракеты будет создана на основе третьей ступени и головного блока. Также предполагается максимальное использование существующих ракетных двигателей, прежде всего РД-861К, который планировалось устанавливать на третью ступень «Циклона-4».

Такой подход позволит наладить на «Южмаше» выпуск новых ракет в кратчайшие сроки, отмечает Дегтяренко. «Учитывая коммерческий характер проекта, он не предусматривает государственного финансирования ни со стороны Украины, ни со стороны Канады», — заявил он.

Глава ГКАУ также указал, что «предприятия космической отрасли Украины полностью прекратили сотрудничество с предприятиями России в сферах продукции военного и двойного назначения» и продолжают «активно работать над снижением доли импорта комплектующих к производимой в стране ракетно-космической технике». Он отметил, что в 2017 году на экспорт направлено 51,5 процента продукции предприятий этой отрасли, при этом 93 процента приходится на Евросоюз, США и ряд других стран.

Материалы по теме Ракеты в Амазонии Россия проигрывает США в космической гонке за Бразилию

Весной 2017-го стало известно, что компания MLS планирует запускать модифицированные украинские ракеты «Циклон-4» со строящейся площадки Кансо-Хейзел Хилл на побережье Атлантического океана (канадская провинция Новая Шотландия). Сооружение космодрома, модификация «Циклон-4» и первый пуск «Циклон-4М» в 2020 году оцениваются в 240 миллионов долларов. К 2022-му MLS планирует ежегодно проводить восемь стартов.

Штаб-квартира MLS, принадлежащей трем американским компаниям, расположена в канадском Галифакс (административный центр Новой Шотландии). Первоначальное финансирование проект получил от калифорнийской United Paradyne, специализирующейся на разработке ракетного топлива.

Ранее проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!