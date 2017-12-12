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Сборку российско-украинских ракет «Зенит» доверят США

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Окончательная сборка российско-украинских ракет «Зенит», предназначенных для запуска с плавучего космодрома «Морской старт», будет производиться в США. Об этом заявила Наталия Филева, совладелица компании S7 Group, одно из дочерних подразделений которой занимается проектом космодрома, передает РИА Новости.

«Сборку до конца будут делать в Америке. На Украине мы что-то соберем», — заявила Филева.

По ее словам, компания не испытывает недостатка в заказах, что с течением времени позволит проекту выйти на самоокупаемость. «Куча людей стоит в очереди, мы предлагаем хорошую цену», — заявила совладелица S7 Group.

Ее супруг и гендиректор компании Владислав Филев пояснил, что с 2019-го по 2023 год с «Морского старта» планируется запустить 12 «Зенитов», а затем перейти на создаваемый в России носитель «Союз-5». «Мы готовы подписать заказ на 50 ракет (новых — прим. «Ленты.ру»), готовы подписать еще опцион на 35 ракет», — сказал он.

Международный консорциум «Морской старт» был создан в 1995 году. С плавучего космодрома предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи российско-украинских носителей «Зенит 3SL», собираемых на Украине, но состоящих на 70 процентов из российских комплектующих. В настоящее время проект заморожен.

В сентябре 2016 года стало известно, что «Морской старт» купила зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited (структура дочерней компании S7 Group «С7 космические транспортные системы»). В возобновление работы космодрома инвестировано 220 миллионов долларов.

Разрабатываемая ракета «Союз-5» в 2020-х годах должна стать главным российским носителем среднего класса, заменив собой «Союз-2» и «Зенит», а также послужить основой для создания сверхтяжелого носителя.

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