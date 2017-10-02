Украинскую ракету «Зенит» запустят вместо российской «Ангары»

Запуск украинской ракеты-носителя «Зените-3SLБФ» с ангольским спутником AngoSat-1 назначен на 7 декабря 2017 года, сообщил РИА Новости генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин.

«На 7 декабря назначен запуск спутника связи AngoSat-1», — сказал он. Старт произойдет с площадки на космодроме Байконур (Казахстан).

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Первоначально произведенный подмосковной РКК «Энергия» аппарат планировалось запустить на российской «Ангаре-А5», сроки старта многократно переносились.

На ракете «Зените-3SLБФ», собираемой на Украине, установлено до 70 процентов российских компонентов. Из-за ситуации на востоке Украины и присоединения Крыма к России сотрудничество стран в космической отрасли приостановлено.

Единственный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» состоялся 23 декабря 2014 года, носитель создавался около 20 лет.

Недавно украинское предприятие «Южмаш» и зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку 12 ракет «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».