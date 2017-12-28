Установлена причина молчания ангольского спутника

Ангольский спутник AngoSat-1, скорее всего, вышел из строя из-за короткого замыкания, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

«Предварительно основной версией считается короткое замыкание в шине, отвечающей за питание спутника», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время специалисты корпорации «Энергия» продолжают попытки выйти на связь с космическим аппаратом, отмечает РИА Новости.

По данным «Известий», заряда аккумуляторов на AngoSat-1 должно хватить на 10–16 часов бесперебойной работы после отделения от разгонного блока «Фрегат-СБ», которое произошло 27 декабря в 05:54 по московскому времени. Однако в «Энергии» уверены, что возможность наладить связь сохранится и по прошествии этого срока, поскольку солнечным батареям спутника удалось раскрыться.

Издание отмечает, что «для ангольского спутника было разработано новое приборное оборудование, ранее не производившееся и не испытывавшееся на других космических аппаратах». Таким образом производитель «поступил вопреки мировому опыту запуска коммерческих спутников связи — на них принято применять только испытанное в космосе оборудование».

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). В качестве верхней ступени украинской ракеты «Зенит-2SБ» использовался российский разгонный блок «Фрегат-СБ». Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставляющая космические пусковые услуги.

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Ракета и разгонный блок успешно вывели AngoSat-1 на целевую орбиту. После отделения от разгонника спутник один раз вышел на связь, в дальнейшем телеметрия с аппарата перестала поступать.

AngoSat-1 стал первым геостационарным спутником связи, созданным «Энергией» за последние 15 лет. Полезную нагрузку для аппарата предоставила европейская Airbus. Спутник отличается электроракетной двигательной установкой, которая позволяет проводить довыведение и коррекцию орбиты. Масса аппарата составляет 1647 килограммов.

Создание спутника проходило в рамках контракта, заключенного в 2009 году между «Роскосмосом» и правительством Анголы при посредничестве «Рособоронэкспорта». Три российских банка — «Росэксимбанк», ВТБ и ВЭБ — выделили на эти цели кредит сроком на 13 лет в размере 278,4 миллиона долларов. Средства были перечислены в 2011 году, в 2016-м Ангола просрочила платеж, но задолженность рефинансировали.

AngoSat-1 застрахован в «СОГАЗе» и «ВТБ Страховании» на 121 миллион долларов.

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