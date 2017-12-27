Запущенный Россией на деньги России ангольский спутник станет мусором

Первый ангольский спутник AngoSat-1, с которого перестала поступать телеметрия, скорее всего, будет признан неработоспособным, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли страны.

«Несмотря на то что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник штатно вышел на связь, телеметрия пропала. Если аппарат по какой-то причине не сможет раскрыть солнечные батареи и не удастся перезагрузить бортовой компьютер, то через некоторое время с высокой долей вероятности можно ожидать, что спутник будет признан неработоспособным», — отметил собеседник.

Производитель спутника, корпорация «Энергия», признала потерю связи с аппаратом.

Согласно данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, AngoSat-1 выведен и находится на расчетной орбите. Российские специалисты рассчитывают восстановить связь со спутником в течение 11 часов. По имеющимся сведениям, ракета и разгонный блок успешно вывели AngoSat-1 на целевую орбиту, а проблемы с телеметрией связаны с самим спутником.

По информации «Интерфакса», спутник AngoSat-1 застрахован в «СОГАЗе» и «ВТБ Страховании» на 121 миллион долларов.

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AngoSat-1 стал первым геостационарным спутником связи, созданным «Энергией» за последние 15 лет. Полезную нагрузку для аппарата предоставила европейская Airbus. Спутник отличается электроракетной двигательной установкой, которая позволяет проводить довыведение и коррекцию орбиты. Масса аппарата составляет 1647 килограммов.

Создание спутника проходило в рамках контракта, заключенного в 2009 году между «Роскосмосом» и правительством Анголы при посредничестве «Рособоронэкспорта». Три российских банка — «Росэксимбанк», ВТБ и ВЭБ — выделили на эти цели кредит сроком на 13 лет в размере 278,4 миллиона долларов. Средства были перечислены в 2011 году, в 2016-м Ангола просрочила платеж, но задолженность рефинансировали.

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). В качестве верхней ступени собираемой днепропетровским «Южмашем» (Украина) средней ракеты «Зенит-2SБ» использовался разгонный блок российского производства «Фрегат-СБ».

Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставляющая космические пусковые услуги.