«Южмашу» доверили строительство Hyperloop за четыре миллиарда долларов

Днепровский завод «Южмаш», выпускающий украинско-российские ракеты «Зенит», займется «созданием физической инфраструктуры для транспортной системы Hyperloop», сообщается в пресс-релизе предприятия.

Там же отмечается, что проект, направленный на создание основы для развития инновационных транспортных систем на Украине, планируется реализовать в три этапа.

«В течение первого этапа — исследовательского — планируется получить научную оценку относительно необходимых технологий, возможных рисков и потенциала проекта. Второй этап — создание тестовой площадки в городе Днепр при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. Третий этап — промышленное производство», — сообщает «Южмаш».

Второй этап программы планируется запустить уже в 2019 году, а для реализации третьей части проекта ожидается привлечь американскую компанию Virgin Hyperloop One. «Начиная со второго этапа, планируется широкое привлечение частного капитала в форме венчурных инвестиций», — отмечается в пресс-релизе.

Соответствующий меморандум о запуске проекта HypeUA Министерством инфраструктуры Украины подписан с компанией Octagonal, реализующей программу Hyperloop в Мексике. С украинской стороны кроме «Южмаша» в проекте примут участие Национальная академия наук Украины, «Укроборонпром», «Каховский завод электросварочного оборудования» и Украинский институт будущего.

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«Корреспондент.net» отмечает, что на строительство инфраструктуры уйдет почти четыре миллиарда долларов. Издание приводит мнение украинских пользователей соцсетей, скептически относящихся к успеху проекта. По подсчетам телеканала «24», километр украинского Hyperloop обойдется в 16-18 миллионов долларов.

Проект Hyperloop, предложенный в 2012 году главой американской компании SpaceХ Илоном Маском, предполагает разработку скоростного транспортного средства, основанного на принципе работы вакуумного поезда. В случае успеха программы это позволит значительно сократить время перемещения между густонаселенными пунктами.

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