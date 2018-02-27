Американская реклама «Протонов» опозорила «Роскосмос»

Пользователи Reddit сравнили российские ракеты «Протон» с отходами жизнедеятельности, а их запуск — с игрой в русскую рулетку. Таким образом на имиджборде отреагировали на статью в американском журнале SpaceNews, опубликованную с пометкой «рекламный пост».

В заметке Кирк Пишер, президент зарегистрированной в США компании ILS (International Launch Services), занимающейся маркетингом «Протонов» на мировом рынке, находит у советской ракеты и ее российской облегченной версии конкурентные преимущества перед новыми американскими и европейскими носителями и отмечает, что за последние три года «Протон» при поддержке российского правительства восстановил «свою давно известную надежность».

Руководитель замечает, что в 2020-х годах в мире появятся пять новых тяжелых ракет (европейский Ariane 6, японский H3 и американские Vulcan, BFR и New Glenn), однако «Протон» окажется «единственной ракетой наследия». Пишер полагает, что «именно в ней коммерческие операторы найдут стабильность, доказанную надежность и гарантированные сроки выполнения критически важных программ».

«Протон никуда не денется и останется силой, с которой приходится считаться на коммерческом рынке», — заключает президент ILS.

Спустя некоторое время после публикации рекламного материала возможность его комментирования на сайте SpaceNews, считающемся ведущим американским интернет-изданием по космической теме, была ограничена, однако реакцию читателей журнала можно проследить на Reddit.

Один из пользователей имиджборда, вспоминая, как в июле 2013 года «Протон-М» практически сразу после запуска развернулся, упал носовой частью в землю и взорвался, пошутил, что «затраты на восстановление будут запредельными». Он же сравнил президента ILS с дядей Фестером из «Семейки Аддамс», что нашло отклик у других комментаторов.

«Есть много клиентов, которые хотели бы летать, но никто из них не хочет играть в протонную рулетку. Если им удастся собрать свое дерьмо и перестать взрываться, они все еще смогут вернуть некоторых клиентов, но еще один провал навсегда выведет их из игры», — пишет другой пользователь. «Ну, любая организация, которая может произвести или купить многомиллионный спутник, достаточно разумна, чтобы обнаружить очевидную горечь в таком заявлении Пишера», — говорится в одном из комментариев.

Наиболее отличился пользователь gopher65, который заявил, что Пишер «настолько невежественен в своей отрасли, что трудно читать то, что он извергает».

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В январе 2018 года Центр Хруничева, единственный в России производитель тяжелых ракет «Протон» и «Ангара», попросил у федерального правительства 30 миллиардов рублей из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки.

Одноразовые ракеты «Протон», использующие в качестве топлива токсичный гептил, летают с 1960-х годов. Текущая версия «Протон-М» отличается от «Протона-К» цифровой системой управления и новым разгонным блоком. В Центре Хруничева работают над облегченной версией носителя «Протон Средний».

В «Роскосмосе» заявляют, что в 2018 году «Протон-М» стартует до пяти раз, однако эксперты полагают, что носитель будет запущен всего два раза, что станет абсолютным антирекордом для ракеты.

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