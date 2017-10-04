«Мы до сих пор летаем на ракетах Королева»

60 лет назад, 4 октября 1957 года, в Советском Союзе запустили на орбиту первый искусственный спутник Земли. Так в истории человечества началась космическая эра, в которой наша страна на первых порах была бесспорным лидером. Почему мы утратили преимущество в освоении космоса и теперь отстаем от США? Догонят ли Россию в космической гонке Индия и Китай? Когда люди долетят до Марса и вернутся на Луну? Одиноки ли мы во Вселенной и возможен ли контакт с инопланетным разумом? На все эти вопросы «Ленте.ру» ответил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин.

Детище холодной войны

«Лента.ру»: На заре освоения космоса, в 1950-х-1960-х годах, многие полагали, что все будет столь же стремительно, как колонизация новых земель в эпоху Великих географических открытий. Почему после мощного старта в 1960-х, вопреки ожиданиям, космонавтика развивалась не так быстро?

Сурдин: Такие ожидания были у тех, кто не понимал истинных причин интереса к космосу в конце 1950-х годов. А причины и у нас, и на Западе были исключительно военные. В конце 1940-х — начале 1950-х годов были созданы атомная и водородная бомбы, но для них не было надежных носителей. Самолеты можно легко сбить, поэтому в качестве средства доставки требовалась мощная баллистическая ракета. И на ее создание были брошены такие ресурсы, что ее просто нельзя было не сделать в сжатые сроки.

Вы имеете в виду СССР и США?

Да, конечно. Обе сверхдержавы для достижения этой задачи смогли тогда максимально мобилизовать все свои силы. У американцев хватило денег, ресурсов и технологий, чтобы создать не только военную, но и гражданскую космонавтику (НАСА — это все-таки гражданская организация). Американским военным был совсем неинтересен проект полета на Луну, но в США средства для него нашлись.

Первый искусственный спутник Земли ПС-1, 1957 год Фото: «Роскосмос»

Нам же хватило денег только на военную космонавтику. И до сих пор наши космонавты летают на ракетах семейства Р-7, созданных еще Королевым. После этого ничего принципиально нового не придумали, поскольку военных и так все устраивало. Хотя, конечно, время от времени появлялись некоторые технологические усовершенствования вроде применения в ракетах твердого топлива. Наших генералов интересовало только то, чтобы ракета с ядерным зарядом смогла перелететь через океан. Полеты советских автоматических межпланетных станций в 1960-1970-х годах стали возможны благодаря соответствующим технологиям, придуманным для военного космоса. Да и в США программа «Аполлон» оказалась настолько дорогостоящей, что ее пришлось в итоге свернуть.

То есть тот рывок в освоении космоса, который произошел 60 лет назад, был во многом связан с холодной войной и военными нуждами ее участников?

Да.

А соображения престижа?

Отчасти тоже да, хотя при запуске первого искусственного спутника Земли советское руководство никак не ожидало, что известие об этом вызовет ажиотаж во всем мире. Нас стали всерьез бояться — раз мы смогли запустить спутник, то сможем и бомбу доставить куда угодно. И хотя потом паника на Западе прошла, США лихорадочно включились в космическую гонку. В результате к сегодняшнему дню американцы смогли нас не только догнать, но и перегнать в развитии космической науки. Лидерство США в этой сфере пока неоспоримо, хотя сейчас их пытается обогнать Китай.

Успешно?

Даже если китайцы и сумеют опередить американцев (что не факт), это будет еще нескоро.

«Португалия космоса»

Историк космонавтики Вадим Лукашевич писал, что сейчас Россия катастрофически отстает в освоении космоса от США и Европы. По его мнению, если эта тенденция сохранится, то родина Гагарина превратится в «Португалию космоса». Португалия первой приступила к Великим географическим открытиям, а затем безнадежно отстала. Как вам такое сравнение?

К сожалению, эта аналогия вполне уместна. 60 лет назад наша страна первой совершила рывок в космос, а сейчас в этой сфере постепенно становится аутсайдером. Мы не тянем космическую гонку ни по финансам, ни по технологиям. Наше отставание началось еще в середине 1960-х, когда мы совершенно закономерно проиграли американцам соревнование за Луну.

Закономерно? Говорят, что если бы Королев не умер в 1966 году, то мы смогли бы опередить США.

Нет, это все блеф...

Я читал, что преемнику Королева академику Глушко просто не хватило авторитета убедить политбюро продолжить советскую пилотируемую лунную программу.

Наоборот, как раз у Глушко хватило авторитета, чтобы лунную программу свернуть. Он был великолепным технологом, специалистом по двигателям, и поэтому отлично осознавал, что нам со своими технологиями не угнаться за американцами. Да и у наших военных к тому времени сменились приоритеты. В конце 1960-х и начале 1970-х годов все силы были брошены на развитие атомного подводного флота и новых типов ракет. Поэтому о полетах человека к Луне нам пришлось забыть. Хотя на уже созданных к тому моменту ракетах мы смогли осуществить довольно успешную программу автоматического исследования спутника нашей планеты: отправили туда луноходы, доставили на Землю лунный грунт. Но достаточно мощной ракеты для полета человека на Луну у нас тогда не было.

АН-225 «Мрия» и Буран во время перелета на авиасалон Ле-Бурже, 1989 год Фото: Игорь Костин / РИА Новости

К середине 1980-х годов Советскому Союзу удалось совершить еще один рывок в освоении космоса. У нас появились мощная ракета-носитель «Энергия» на жидком водороде и многоразовый корабль «Буран», который был очень неплох по сравнению с американскими шаттлами. Но все эти успехи были уже на закате советской эпохи. Я даже подозреваю, что в том числе из-за этого и без того слабая советская экономика надорвалась и в итоге рухнула.

Неужели космос пожирал так много денег?

Конечно, на создание «Энергии» работала чуть ли не половина всех московских НИИ. Это же были совершенно новые технологии. Ракету в итоге построили и успешно испытали, а потом оказалось, что она никому не нужна, потому что и страна развалилась, и деньги кончились.

Илон Маск против «Роскосмоса»

Как вы считаете, нынешней России нужен космос? И если да, то какой?

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Нашей стране сейчас космос нужен прежде всего с точки зрения обороны. Нам действительно очень нужны система предупреждения о ракетном нападении и космические группировки спутников разведки и спутников связи. Нужна система глобального позиционирования ГЛОНАСС. Россия — ядерная держава, которая должна думать о своей безопасности, и этого никто не оспаривает. Но на гражданский космос нашей стране денег катастрофически не хватает. Мы уже почти 30 лет никуда не летали дальше околоземной орбиты.

Но мы же успешно сотрудничаем в освоении космоса с европейцами и американцами.

Это сотрудничество нам не очень выгодно. Мы эксплуатируем свою старую технику и допускаем к ней тех же американцев, давая им возможность разрабатывать новые технологии. Это все равно что возить людей на лошади, пока они не сделают себе современный автомобиль. Через год американцы отправят в космос новые пилотируемые аппараты и скажут нам спасибо. А еще есть частные фирмы вроде компании Илона Маска со своими перспективными программами.

Как вы относитесь к деятельности Илона Маска?

С восхищением. Это и есть будущее космонавтики.

То есть будущее за частной космонавтикой?

Частная космонавтика уже существует, и она сейчас на подъеме. Кроме всем известной компании Маска, в США действуют и другие фирмы, активно развивающие космонавтику.

А у нас в России такие есть?

Я слышал о двух наших частных фирмах, занимающихся космосом. Одна из них давно закрылась, а другая, Dauria Aerospace, находится в полуживом состоянии.

Неужели сейчас Россия из некогда первой космической державы превращается в не более чем «космического извозчика»?

Дай бог, чтобы хотя бы эта функция за нами сохранилась, но, боюсь, и это ненадолго.

А как же тогда грандиозные планы «Роскосмоса» нашей лунной базы, скорого полета на Марс?

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Что тут комментировать…У нас уже давно есть готовая лунная программа. Она, правда, непилотируемая, потому что не на чем людей возить. Но те ракеты, что у нас имеются (например, «Протон»), вполне могут доставлять на Луну роботов, как это было в 1960-е годы. Однако эта программа постоянно откладывается на 5-10 лет. Периодически о ней докладывают высокому начальству, показывая красивые картинки. Что-то для нее делают на НПО имени Лавочкина, причем это почти то же самое, что и в 1960-е годы, только на базе современной электроники. Но опять же, даже на это не хватает денег.

Китайский космос

А еще «Роскосмос» в скором времени обещает нам новую ракету-носитель «Ангара» и многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация».

Насколько я знаю, работа над ними ведется, но очень медленно — по крайней мере, не в том темпе, как требуется в мире. Сейчас со страшной силой вперед рванул Китай, у которого уже есть своя космическая станция и свой космический корабль. У китайцев имеется также мощная лунная программа, вполне способная конкурировать с американской. В начале следующего года Китай планирует запустить аппарат на обратную сторону Луны. Не удивлюсь, если лет через пять китайцы совершат уже пилотируемый полет к спутнику Земли. Для них освоение космоса приобретает характер новой национальной идеи.

Нас они уже обогнали в космосе?

В целом пока еще нет, но все идет к тому. Наш космический аппарат в последний раз был на Луне в 1976 году, а китайский — в 2013-м. Мы за эти сорок лет почти полностью утратили свой технологический и кадровый потенциал (старые специалисты постепенно уходят, а молодежь не стремится занять их место), китайцы же, наоборот, сейчас аккумулируют и успешно используют весь мировой опыт в освоении космоса. В результате теперь у них четыре полноценных космодрома, а у России — полтора.

Почему полтора?

Плесецк в Архангельской области и арендуемый у Казахстана Байконур.

А Восточный в Амурской области?

Я был там недавно. Там чисто и красиво, но фактически он не функционирует.

Я читал, что сейчас в космическую гонку активно включается Индия.

Это так, три года назад Индия запустила аппарат на орбиту Марса, который там успешно работает. А мы уже почти забыли, как это делать.

Но мы же посылали аппараты к Фобосу, спутнику Марса.

Да, только ни один из них не долетел — ни в 1988 году, ни в 1996-м, ни в 2011-м.

Может, нам просто не везет с Фобосом?

Дело не в невезении, это все закономерно. Электроника для космических аппаратов должна быть устойчивой к радиации, а у нас такую аппаратуру почему-то не делают.

Большая проблема еще и в том, что у нас всегда была низкая производственная культура. Помню, в начале 1980-х годов я побывал на заводе, где собирали первый советский суперкомпьютер «Эльбрус», и меня пригласили посмотреть на сборку электронных схем. Я ожидал увидеть стерильное помещение и персонал в бахилах, масках и белых халатах. Но меня привели в обычный цех, где как раз начинался обеденный перерыв. И я с изумлением наблюдал, как женщины, сидевшие на сборке, спокойно отодвинули схемы и тут же на своих столах разложили хлеб, сыр и прочую нехитрую еду. Неудивительно, что в серийное производство «Эльбрус» так и не запустили.

Лунная дорожка и марсианский путь

Как вы думаете, будущее принадлежит пилотируемой космонавтике или автоматическим станциям и аппаратам?

Пилотируемые полеты имеют смысл только к Луне и Марсу. Во всех других местах космоса из-за высокой радиации и других неблагоприятных условий человеку просто не выжить. Скорее всего, на Марсе люди побывают. Это как покорение Эвереста — тяжело, опасно, но добраться туда вполне реально. В конце концов, это вопрос престижа. Но если говорить об освоении космоса с рациональной точки зрения, то во многих случаях роботы вполне способны заменить людей. Они работают медленнее, но обходятся намного дешевле. И нет риска для жизни космонавтов.

Как вы оцениваете перспективы возобновления пилотируемой лунной программы и организации экспедиции на Марс? Доживут ли наши читатели до колонии на Марсе или хотя бы до лунных баз?

Тут мне тоже кажется уместным сравнение с покорением труднодоступных мест на Земле, которые обычно проходили в два этапа. Сначала отчаянные смельчаки совершают чисто спортивный прорыв с целью доказать самим себе, что «мы это можем». Затем наступает длительный перерыв, потому что быть вторым никто не хочет, а возможности и стимула для спокойного и относительно безопасного исследования еще нет. Затем люди возвращаются уже для нормальной и безопасной работы. Так было с Марианской впадиной и Южным полюсом: от первоначального их покорения до повторного посещения прошло 40-50 лет.

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Не исключено, что так же будет и с Луной. Человек там не был почти полвека, и наверняка скоро туда повезут (вероятнее всего, американцы) космических туристов. С Марсом сложнее — это идеологически важный рубеж. Кто первый туда успешно слетает, тот надолго закрепит свое лидерство в космосе. Возможно, через 15-20 лет это получится у США, но я пока не могу себе представить постоянную колонию на Марсе. У человечества еще нет соответствующих технологий.

А на Луне?

С Луной проще — три дня лететь туда и столько же обратно. Думаю, лет через 20 там уже будет база.

И люди станут добывать на Луне гелий-3, чтобы использовать его на Земле как топливо?

База для этого не нужна. Гелий-3 находится в верхнем слое лунного грунта, хватит автоматического экскаватора.

А соответствующие технологии уже есть?

Технологии есть, но потребности в гелии-3 пока нет. Он может использоваться в термоядерных электростанциях, а их еще не построили.

Космические бурлаки

Сейчас многие прогнозируют четвертую промышленную революцию. Стоит ли ожидать в связи с этим прорыва в космических технологиях?

Приведите конкретные примеры возможных прорывов.

Солнечный парус.

Солнечный парус уже существует, но на нем далеко не улетишь, так как Солнце дает мало света.

Термоядерный двигатель.

Термоядерная энергетика — это технология недалекого будущего. Сейчас во Франции сооружают международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER), который должен заработать к 2025 году. Причем предполагается, что это будет самоокупаемый проект.

А фотонный двигатель? Например, аннигиляционный или на магнитных монополях?

Аннигиляционного двигателя никогда не будет, потому что он должен работать на таком количестве антивещества, которое просто нереально создать. Это безумно дорого, и никто за это не возьмется. Что касается магнитных монополей, то их в природе не существует.

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Самым перспективным вариантом фотонного двигателя мне представляется проект фотонного паруса, когда космический аппарат приводится в движение направленным лучом лазера с Земли. В прошлом году наш бывший соотечественник Юрий Мильнер, живущий теперь в Калифорнии, выделил 100 миллионов долларов на развитие этого проекта.

То есть по этой технологии лазеры будут толкать космические аппараты с Земли, как когда-то бурлаки тянули баржи с берега?

Да, лазеры в роли космических бурлаков. И за несколько часов космические корабли смогут разогнаться почти до скорости света.

Когда это станет возможным?

О конкретных сроках говорить рано, но если деньги пошли, то уже есть реальные перспективы. При стабильном финансировании практически всегда случается прорыв.

Когда люди смогут достигать космоса не ракетным, а авиационным способом, то есть как на самолете?

Такая технология уже существует. В США с 1997 года используют крылатую ракету-носитель «Пегас», которая сначала взлетает с помощью воздушного старта, а потом уже движется как ракета.

Жизнь на Европе

Как вы относитесь к перспективам внеземной жизни?

С большим интересом. Если вы спрашиваете про Марс, то там есть все условия для наличия органической жизни. Под поверхностью там нормальная температура, вода в жидком состоянии и нет радиации. Более того, на Марсе наблюдаются косвенные признаки существования примитивных форм жизни, потому что время от времени в марсианской атмосфере наблюдаются выбросы метана. Как известно, этот газ — продукт жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов.

Если выяснится, что на Марсе действительно существуют жизнь, пусть даже в примитивных формах, чем это будет полезно для науки?

Если мы найдем второй вариант жизни, то это прежде всего станет колоссальным прорывом в биологии. Я уже не говорю о философском аспекте этого открытия, потому что человечеству придется себя заново переосмыслить.

Возможна ли жизнь на других небесных телах? Например, на Европе, спутнике Юпитера, или на Энцеладе, спутнике Сатурна?

Я этого не исключаю, потому что на Европе и на Энцеладе подо льдом имеются океаны соленой воды. На Энцеладе это сравнительно небольшой океан на южном полюсе, а вся поверхность Европы покрыта глубоким (до 100 километров) водяным слоем под сравнительно тонким ледяным покровом. Причем объем водяной массы на Европе даже больше, чем у нас на Земле.

Возможен ли в ближайшей перспективе контакт землян с инопланетным разумом, если, конечно, таковой вообще существует?

Понимаете, мы живем в довольно заурядном уголке Вселенной, поэтому я не очень-то верю в уникальность человеческой цивилизации. В природе ничего не бывает в одном экземпляре, и разум не такая сложная вещь, чтобы мы обладали на него монополией. Нам теперь известно о существовании огромного числа экзопланет — во Вселенной у каждой третьей звезды есть планеты, и у каждой десятой звезды имеются планеты земного типа.

Илон Маск и многоразовый космический корабль Dragon V2 Фото: Jae C. Hong / AP

Если говорить о поисках инопланетного разума, то я сейчас не вижу перспектив установления контакта с ним посредством радиосвязи, как это мы делаем последние 50 лет. Значит, надо использовать принципиально иные носители информации (например, свет лазера). Тем более что и человечество в последние четверть века перестало шуметь на всю Вселенную своими радиосигналами, постепенно перейдя на оптоволокно и другие способы доставки информации. Хотя иногда мы получаем какие-то странные и непонятные сигналы из глубин космоса. Но вот только расшифровать их пока никак не можем.