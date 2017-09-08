Вошли снизу

Несколько часов назад компания SpaceX впервые осуществила пуск корабля Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV). Заказчиком старта выступили ВВС США, цели миссии не разглашаются. Предыдущие четыре запуска Boeing X-37 выполнялись на ракете Atlas 5, изготовленной на ULA (United Launch Alliance) — раньше военные доверяли только ей. Теперь все изменилось.

Миссия OTV-5 запущена среднетяжелой ракетой Falcon 9 со стартового комплекса LC-39А Космического центра Кеннеди недалеко от мыса Канаверал. Первая ступень носителя совершила успешную посадку на наземную Landing Zone 1. Это произошло всего за несколько часов до того, как Флориду, где расположен космодром, настиг ураган «Ирма». Вероятность пуска, произведенного в самом начале пятичасового стартового окна, оценивалась в пятьдесят процентов.

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Boeing X-37 выходит на орбиту и приземляется по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра (в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle), размах крыла — 4,6 метра, масса — пять тонн. Космоплан оборудован солнечными батареями, полет и приземление проходят в автоматическом режиме. Первый старт мини-шаттла состоялся 22 апреля 2010 года. Предпоследний полет Boeing X-37, завершившийся в мае 2017 года, был самым продолжительным (718 суток). Всего ВВС США, как считается, располагают двумя Boeing X-37, их старты чередуются. Скорее всего, SpaceX произвела третий пуск первого из Х-37. Суммарно за семь лет на околоземной орбите оба Boeing X-37 провели 2085 суток.

Работы над X-37 начались в 1999 году совместными усилиями НАСА и Boeing. Корабль предполагалось использовать для ремонта околоземных спутников на высотах примерно до 700 километров (в действительности X-37 летает, по наблюдениям астрономов-любителей, на высоте 320-400 километров). Однако в 2004 году программа была засекречена и отдана Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским проектам США (DARPA). С тех пор бюджеты, связанные с Boeing X-37, неизвестны.

Космический полигон

Официально объявленная цель полета X-37 — «отработка перспективных технологий». Каких именно, в Пентагоне не уточняют. По всей видимости, мини-шаттл предназначен для уничтожения космических спутников, а одна из целей проекта — проверка экономической эффективности этого метода по сравнению с ракетными средствами.

Каждая миссия X-37 сопровождается дополнительной программой. Например, в предпоследнем, самом длительном полете американские военные совместно с НАСА испытали ионный ракетный двигатель. Также космическое агентство в рамках проекта METIS (Materials Exposure and Technology Innovation in Space) изучало характеристики перспективных материалов в космических условиях.

Приземление X-37B после третьего полета (17 октября 2014 года) Фото: Boeing / Vandenberg Air Force Base / Handout via Reuters

О последнем старте известно, что вместе с X-37 в интересах ВВС США запущено несколько кубсатов. Сообщается, что вторая ступень Falcon 9 вошла в атмосферу планеты под увеличенным углом, вероятно, малые спутники выпущены где-то над Австралией. Выведены ли эти аппараты на орбиту из грузового отсека мини-шаттла или отсоединились непосредственно от ракеты, неизвестно, трансляция пуска после отделения первой ступени прекратилась. Также в рамках OTV-5 на борту X-37 будет испытан тепловой рассеиватель ASETS-II (Advanced Structurally Embedded Thermal Spreader) для микроэлектронных устройств.

Одна за всех

Для SpaceX это тринадцатый пуск в 2017 году, всего за последние восемь месяцев на ракете Falcon 9 выполнено 24 процента всех космических стартов в мире. На США пришлось 35 процентов стартов, на Россию — всего 20 процентов (если учитывать пуски «Союзов» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые формально можно относить и к европейской Arianespace), Китай — 15 процентов. SpaceX работает эффективнее государственных космических корпораций, а ракета Falcon 9 становится по-настоящему универсальной.

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Во-первых, на ней запускаются не только гражданские, военные и коммерческие спутники, но и грузовики Dragon к МКС, а теперь и суборбитальные шаттлы X-37. Во-вторых, Falcon 9 способна стартовать сразу с трех площадок — с побережья Атлантического (LC-39А и SLC-40 во Флориде) и Тихого (SLC-4E в Калифорнии) океанов. В-третьих, отработавшие первые ступени Falcon 9 приземляются так часто, что никого не удивит запланированное SpaceX снижение стоимости пуска Falcon 9 на 30 процентов. Кроме того, на 2018 год запланирован тестовый старт пилотируемого корабля Dragon 2 на этом носителе. Наконец, по грузоподъемности Falcon 9 вполне сравним с российским «Протоном», который выводит на низкую околоземную орбиту всего на несколько сотен килограммов больше («Протон» мощнее, но запускается он значительно севернее).

Точки роста

SpaceX оттеснила ULA, совместное предприятие аэрокосмических гигантов Lockheed Martin и Boeing, своего главного конкурента на американском рынке. На внешнем рынке компания Маска обошла «Роскосмос» и европейскую Arianespace. Пентагон видит в SpaceX надежного партнера. Министр ВВС США Хизер Уилсон на заседании Комитета по вооруженным силам сената США отметила, что SpaceX обеспечивает «гарантированный доступ в космос по чрезвычайно конкурентной цене».

Ракета Atlas 5 Фото: Tony Gray And Sandra Joseph / Globallookpress.com 1 /2

В Пентагоне полагают, что запуск Boeing X-37 на новом носителе предоставляет «дополнительные возможности». Орбитальная группировка США — крупнейшая и самая дорогая в мире, стратегическая задача для американских военных — защита интересов США не только на Земле, но и в космосе. Удешевление программы X-37 очень на руку Пентагону. Об этом знают и в России.

О секретном корабле Boeing X-37 во время принятия Государственной Думой в первом чтении 19 мая 2015 года проекта федерального закона «О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"» упомянул Дмитрий Рогозин — в контексте многоразовых космических технологий. «Общее число американских действующих проектов по многоразовым носителям достигло восьми», — сказал тогда вице-премьер.