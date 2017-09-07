SpaceX запустила для Пентагона секретный корабль-убийцу

SpaceX впервые запустила секретный корабль Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV) в интересах ВВС США. Об этом сообщается в Twitter компании.

Миссия OTV-5 запущена 7 сентября 2017 года на средне-тяжелой ракете Falcon 9 с пусковой площадки на мысе Канаверал. Вероятность старта оценивалась менее, чем в 50 процентов, SpaceX специально постаралась произвести пуск до того, как ураган «Ирма» достигнет космодрома.

Цели полета Boeing X-37 неизвестны, однако считается, что мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle, размах крыльев — 4,6 метра. В распоряжении Пентагона имеются два Boeing X-37, военные чередуют старты каждого из них.

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Первый старт мини-шаттла состоялся 22 апреля 2010 года. Последний полет Boeing X-37, завершившийся в мае 2017 года, был самым долгим (718 суток). Всего за семь лет на околоземной орбите Boeing X-37 провели 2085 суток.

Предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas 5 компании ULA (United Launch Alliance), совместного предприятия аэрокосмических гигантов Lockheed Martin и Boeing, — главного конкурента SpaceX на американском рынке. Ранее ULA была единственной компанией, которой Пентагон доверял запуски военных аппаратов.