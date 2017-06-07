SpaceX запустит секретный шаттл-убийцу

ВВС США доверили SpaceX пятый запуск секретного мини-шаттла Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV). Старт будет произведен на ракете Falcon 9 в августе 2017 года. Об этом сообщает издание Space News.

Министр ВВС США Хизер Уилсон на заседании комитета сената по вооруженным силам отметила, что SpaceX обеспечивает «возможность гарантированного доступа в космос по чрезвычайно конкурентной цене». Эксперты полагают, что возможность запуска Boeing X-37 на новом носителе предоставляет «дополнительные возможности».

Предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas 5 компании ULA (United Launch Alliance), совместного предприятия аэрокосмических гигантов Lockheed Martin и Boeing, — главного конкурента SpaceX на американском рынке. Ранее ULA была единственной компанией, которой Пентагон доверял запуск военных аппаратов.

Первый старт мини-шаттла состоялся 22 апреля 2010 года. Последний полет Boeing X-37, завершившийся в мае 2017 года, был самым долгим (718 суток). Всего за семь лет на околоземной орбите Boeing X-37 провели 2085 суток.

Цели полета Boeing X-37 неизвестны, как правило, в СМИ попадает лишь информация о сопутствующих научных программах, реализуемых на корабле. Например, о целях последнего полета сообщалось, что на корабле американские военные совместно с НАСА испытают ионный ракетный двигатель. Также космическое агентство в рамках проекта METIS (Materials Exposure and Technology Innovation in Space) на борту Boeing X-37 должно было изучить влияние космических условий на перспективные материалы.

Опрошенные сайтом Space.com эксперты полагают, что мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

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Boeing X-37 способен выходить на орбиту и приземляться по той же схеме, что и аппараты серии Space Shuttle. Длина многоразового орбитального самолета — 8,83 метра, что в четыре раза меньше, чем у Space Shuttle, а его размах крыльев — 4,6 метра.

Работы над созданием X-37 начались в 1999 году совместными усилиями НАСА и Boeing. Предполагалось, что он будет использоваться для ремонта околоземных спутников на высотах до примерно 700 километров. Однако в 2004 году программа была засекречена и отдана Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA). С тех пор бюджет, связанный с Boeing X-37, был засекречен. В распоряжении ВВС США, как считается, имеется два Boeing X-37.

О секретном корабле Boeing X-37 во время принятия Государственной Думой в первом чтении 19 мая 2015 года проекта федерального закона «О Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос» упомянул вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Он сообщил о нем в контексте многоразовых космических технологий. «Общее число американских действующих проектов по многоразовым носителям достигло восьми», — сказал Рогозин.