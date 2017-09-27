С протянутой рукой

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Фото: nasa.gov

«Роскосмос» продолжит сотрудничество с НАСА, а также поможет ОАЭ, Австралии и Южной Корее в космической сфере. Более того, в госкорпорации не планируют отсоединять российский сегмент МКС и надеются отправлять к станции космонавтов на американских пилотируемых кораблях. На фоне последних новостей о переходе ряда американских космических разработок в завершающую фазу позиция «Роскосмоса» не вызывает удивления.

«Переговоры идут; после того как у американской стороны появятся собственные пилотируемые корабли, рассматривается возможность перекрестных полетов совместных экипажей как на российских, так и на американских кораблях. Это могло бы стать хорошей подстраховкой друг другу», — сказал журналистам директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев на 68-м конгрессе Международной федерации астронавтики. Мероприятие, объединяющее ведущие космические национальные агентства и коммерческие компании, проходит в этом году 25-29 сентября в городе Аделаида (Австралия).

Крикалев фактически озвучил позицию «Роскосмоса» относительно будущего МКС, когда госкорпорация перестанет быть монополистом по транспортировке людей на околоземную станцию и обратно. В 2018 году планируются первые испытательные беспилотные полеты кораблей Dragon 2 и CST-100 (Starliner). Dragon 2 компании SpaceX должен стартовать, по разным сведениям, в марте 2018-го, аппарат компании Boeing — позднее, в августе. В пилотируемом режиме Dragon 2 и CST-100 полетят уже к концу следующего года.

К настоящему времени за каждого астронавта, доставляемого на МКС и обратно на «Союзе», НАСА платит «Роскосмосу» примерно 80 миллионов долларов. Десять лет назад цена была почти в четыре раза ниже, всего за этот период американская сторона заплатила российской около 3,5 миллиарда долларов. Сумма контрактов НАСА со SpaceX и Boeing оценивается в 6,8 миллиарда долларов (2,6 миллиарда и 4,2 миллиарда соответственно). Хотя в SpaceX рассчитывают прийти к минимальному ценнику в 20 миллионов долларов за место в Dragon 2, доставка астронавтов на МКС и обратно новыми кораблями вряд ли окажется заметно дешевле, чем сейчас.

Dragon 2 будет запускаться на носителе Falcon 9, также производимом SpaceX. Однако Starliner будет стартовать исключительно на ракете Atlas 5, а на ее первой ступени стоит российский двигатель. Маловероятно, что ULA (United Launch Alliance), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, производящее Atlas 5, согласится заменить РД-180 на американский AR1, над которым работает Aerojet Rocketdyne.

Тем не менее вложения США в программу CCP (Commercial Crew Program), в рамках которой и создаются Dragon 2 с CST-100, в течение десяти лет должны себя оправдать. Страна не только обретет независимость в доставке людей на околоземную орбиту, но и получит активно развивающуюся космическую отрасль. SpaceX и Boeing недолго пробудут национальными монополистами, им составят конкуренцию другие частные американские компании, прежде всего Blue Origin, Orbital ATK (недавно куплена Northrop Grumman) и Sierra Nevada.

Так реализуется государственная стратегия постепенной передачи освоения околоземного пространства от НАСА частным (естественно, американским) компаниям. Кандидат на пост 13-го руководителя НАСА, республиканец, лейтенант-коммандер (соответствует российскому капитану третьего ранга) ВМС США Джим Бриденстайн, выдвинутый Дональдом Трампом, считает это одной из своих важнейших задач.

Американские Dragon 2 и Starliner вполне могут подстраховывать друг друга без российских «Союзов», которые наверняка станут запускаться реже. Поэтому в «Роскосмосе» всерьез обеспокоены перспективой МКС после 2024 года: решение вопроса о будущем станции, прямо скажем, мало зависит от российской стороны.

«Заявления о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию делались на фоне планов США затопить МКС. Если США примут решение о затоплении станции, тогда какие-то меры со своей стороны принимать будем. Однако пока такого решения нет. Как и нет задач ни с нашей, ни с американской стороны о сокращении сотрудничества», — отметил Крикалев.

В ближайшее десятилетие НАСА собирается наладить регулярные полеты к Луне. Для этого уже почти готовы пилотируемый лунно-марсианский корабль Orion и сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System). Первый беспилотный полет связки запланирован на ноябрь 2018 года, но, скорее всего, старт перенесут на 2019 год. Пилотируемая миссия готовится к 2021 году, ее перенос также не исключен. При администрации Барака Обамы в НАСА намеревались лететь к Марсу, но с приходом к власти Трампа ситуация изменилась, и космическое агентство снова, как и при президенте Буше-младшем, занялось Луной.

«Если мы увидим администрацию, которая решит сделать небольшой поворот и сосредоточиться на Луне, то я думаю, что мы достаточно хорошо воспримем это, — считает астронавт Эллен Очоа. — Хотя это совсем не то, что мы делаем сегодня». Первая латиноамериканка, возглавившая Космический центр имени Линдона Джонсона (Техас), специализирующийся на пилотируемой космонавтике, совершила четыре полета в рамках программы Space Shuttle, сейчас она считается одним из перспективных кандидатов в заместители Бриденстайна.

В ходе 68-м конгресса Международной федерации астронавтики «Роскосмос» представил свои планы по исследованию Луны. Ранее о проекте развертывания поселения на спутнике Земли сообщали в Европейском космическом агентстве. Европейцы сначала планировали сотрудничать с «Роскосмосом», затем — с Китаем; в любом случае сегодня подобные инициативы без американского участия трудно осуществимы.

Возможность России самостоятельно построить лунное поселение вызывает большие сомнения. «Если вы считаете, что у России достаточно средств для пилотируемых лунных миссий в обозримом будущем, то вы ошибаетесь», — ответил в Twitter журналисту Кейт Аркслес Грей из RadioKate Джефф Фоуст из Space News.

С ним сложно не согласиться: достаточно сравнить бюджеты «Роскосмоса» и НАСА (в среднем 1,5-2,5 миллиарда долларов против 18,5-19,5 миллиарда), а также степень участия коммерческих компаний в государственных космических программах. В результате «Роскосмосу» ничего не остается, как вспоминать яркое советское прошлое, к которому госкорпорация имеет отдаленное отношение, и пытаться выступать в роли умудренного опытом наставника, предлагая свои услуги странам без космического прошлого.

Андрей Борисов

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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