С протянутой рукой

«Роскосмос» продолжит сотрудничество с НАСА, а также поможет ОАЭ, Австралии и Южной Корее в космической сфере. Более того, в госкорпорации не планируют отсоединять российский сегмент МКС и надеются отправлять к станции космонавтов на американских пилотируемых кораблях. На фоне последних новостей о переходе ряда американских космических разработок в завершающую фазу позиция «Роскосмоса» не вызывает удивления.

«Переговоры идут; после того как у американской стороны появятся собственные пилотируемые корабли, рассматривается возможность перекрестных полетов совместных экипажей как на российских, так и на американских кораблях. Это могло бы стать хорошей подстраховкой друг другу», — сказал журналистам директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев на 68-м конгрессе Международной федерации астронавтики. Мероприятие, объединяющее ведущие космические национальные агентства и коммерческие компании, проходит в этом году 25-29 сентября в городе Аделаида (Австралия).

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Крикалев фактически озвучил позицию «Роскосмоса» относительно будущего МКС, когда госкорпорация перестанет быть монополистом по транспортировке людей на околоземную станцию и обратно. В 2018 году планируются первые испытательные беспилотные полеты кораблей Dragon 2 и CST-100 (Starliner). Dragon 2 компании SpaceX должен стартовать, по разным сведениям, в марте 2018-го, аппарат компании Boeing — позднее, в августе. В пилотируемом режиме Dragon 2 и CST-100 полетят уже к концу следующего года.

К настоящему времени за каждого астронавта, доставляемого на МКС и обратно на «Союзе», НАСА платит «Роскосмосу» примерно 80 миллионов долларов. Десять лет назад цена была почти в четыре раза ниже, всего за этот период американская сторона заплатила российской около 3,5 миллиарда долларов. Сумма контрактов НАСА со SpaceX и Boeing оценивается в 6,8 миллиарда долларов (2,6 миллиарда и 4,2 миллиарда соответственно). Хотя в SpaceX рассчитывают прийти к минимальному ценнику в 20 миллионов долларов за место в Dragon 2, доставка астронавтов на МКС и обратно новыми кораблями вряд ли окажется заметно дешевле, чем сейчас.

Освящение ракеты на Байконуре Фото: nasa.gov

Dragon 2 будет запускаться на носителе Falcon 9, также производимом SpaceX. Однако Starliner будет стартовать исключительно на ракете Atlas 5, а на ее первой ступени стоит российский двигатель. Маловероятно, что ULA (United Launch Alliance), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, производящее Atlas 5, согласится заменить РД-180 на американский AR1, над которым работает Aerojet Rocketdyne.

Тем не менее вложения США в программу CCP (Commercial Crew Program), в рамках которой и создаются Dragon 2 с CST-100, в течение десяти лет должны себя оправдать. Страна не только обретет независимость в доставке людей на околоземную орбиту, но и получит активно развивающуюся космическую отрасль. SpaceX и Boeing недолго пробудут национальными монополистами, им составят конкуренцию другие частные американские компании, прежде всего Blue Origin, Orbital ATK (недавно куплена Northrop Grumman) и Sierra Nevada.

Макет грузового модуля корабля Orion Фото: nasa.gov

Так реализуется государственная стратегия постепенной передачи освоения околоземного пространства от НАСА частным (естественно, американским) компаниям. Кандидат на пост 13-го руководителя НАСА, республиканец, лейтенант-коммандер (соответствует российскому капитану третьего ранга) ВМС США Джим Бриденстайн, выдвинутый Дональдом Трампом, считает это одной из своих важнейших задач.

Американские Dragon 2 и Starliner вполне могут подстраховывать друг друга без российских «Союзов», которые наверняка станут запускаться реже. Поэтому в «Роскосмосе» всерьез обеспокоены перспективой МКС после 2024 года: решение вопроса о будущем станции, прямо скажем, мало зависит от российской стороны.

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«Заявления о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию делались на фоне планов США затопить МКС. Если США примут решение о затоплении станции, тогда какие-то меры со своей стороны принимать будем. Однако пока такого решения нет. Как и нет задач ни с нашей, ни с американской стороны о сокращении сотрудничества», — отметил Крикалев.

В ближайшее десятилетие НАСА собирается наладить регулярные полеты к Луне. Для этого уже почти готовы пилотируемый лунно-марсианский корабль Orion и сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System). Первый беспилотный полет связки запланирован на ноябрь 2018 года, но, скорее всего, старт перенесут на 2019 год. Пилотируемая миссия готовится к 2021 году, ее перенос также не исключен. При администрации Барака Обамы в НАСА намеревались лететь к Марсу, но с приходом к власти Трампа ситуация изменилась, и космическое агентство снова, как и при президенте Буше-младшем, занялось Луной.

«Если мы увидим администрацию, которая решит сделать небольшой поворот и сосредоточиться на Луне, то я думаю, что мы достаточно хорошо воспримем это, — считает астронавт Эллен Очоа. — Хотя это совсем не то, что мы делаем сегодня». Первая латиноамериканка, возглавившая Космический центр имени Линдона Джонсона (Техас), специализирующийся на пилотируемой космонавтике, совершила четыре полета в рамках программы Space Shuttle, сейчас она считается одним из перспективных кандидатов в заместители Бриденстайна.

В ходе 68-м конгресса Международной федерации астронавтики «Роскосмос» представил свои планы по исследованию Луны. Ранее о проекте развертывания поселения на спутнике Земли сообщали в Европейском космическом агентстве. Европейцы сначала планировали сотрудничать с «Роскосмосом», затем — с Китаем; в любом случае сегодня подобные инициативы без американского участия трудно осуществимы.

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Возможность России самостоятельно построить лунное поселение вызывает большие сомнения. «Если вы считаете, что у России достаточно средств для пилотируемых лунных миссий в обозримом будущем, то вы ошибаетесь», — ответил в Twitter журналисту Кейт Аркслес Грей из RadioKate Джефф Фоуст из Space News.

С ним сложно не согласиться: достаточно сравнить бюджеты «Роскосмоса» и НАСА (в среднем 1,5-2,5 миллиарда долларов против 18,5-19,5 миллиарда), а также степень участия коммерческих компаний в государственных космических программах. В результате «Роскосмосу» ничего не остается, как вспоминать яркое советское прошлое, к которому госкорпорация имеет отдаленное отношение, и пытаться выступать в роли умудренного опытом наставника, предлагая свои услуги странам без космического прошлого.