Маск раскроет главную цель SpaceX

Глава SpaceX Илон Маск в Twitter пообещал раскрыть новые подробности системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса, представленной год назад.

«Основные улучшения и некоторые неожиданные приложения будут раскрыты в пятницу на конференции IAC2017 в Австралии», — написал бизнесмен.

Материалы по теме Прощай, Земля! Илон Маск представил план колонизации Марса

Мероприятие IAC2017 (International Astronautical Congress), 68-й конгресс Международной федерации астронавтики, состоится 25-29 сентября в Аделаиде (Австралия).

Концепция ITS представлена Маском в 2016 году на 67-м одноименном мероприятии, проходившем в Гвадалахаре (Мексика). Конечной целью программы бизнесмен видит создание на Красной планете полностью автономного человеческого поселения. Техническая сторона проекта, о которой писала «Лента.ру», включает в себя, в частности, создание сверхтяжелой многоразовой ракеты и крупного пилотируемого корабля.