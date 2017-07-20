Маск предсказал провал запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

Американский бизнесмен Илон Маск полагает, что первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX с высокой вероятностью будет неудачным. О выступлении главы SpaceX на конференции НАСА по перспективам исследований на борту МКС сообщает издание Space News.

Причину возможной неудачи при пуске Falcon Heavy, запланированном на 2017 год, Маск видит в необходимости синхронной работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», — считает бизнесмен.

Также Маск отказался от использования для посадки в разрабатываемом компанией пилотируемом корабле Dragon 2 двигателей SuperDraco. Агрегаты планируется задействовать только в случае аварийного торможения. Отказ от посадки Dragon 2 при помощи SuperDraco предприниматель обосновал сложностью процесса сертификации, которую должен пройти пилотируемый корабль, создаваемый для полетов к МКС по заказу НАСА. Dragon 2 планируется сажать с использованием парашютов.

Space News отмечает, что это может сказаться на планах компании по отправке в 2020 году на Марс корабля Red Dragon, который должен стать усовершенствованной версией Dragon 2. Маск не высказался о новых сроках миссии на Красную планету, однако отметил, что система посадки Red Dragon будет видоизменена.

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Глава SpaceX также сообщил, что через три-четыре года он хотел бы слетать на МКС. К этому времени на международную лабораторию американские астронавты должны доставляться при помощи Dragon 2. Бизнесмен сообщил, что у SpaceX уже имеются два туриста, желающих облететь Луну.

Маск пообещал, что в сентябре 2017 года он расскажет о планах относительно системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса и презентованной год назад. Бизнесмен отметил, что он представит альтернативную версию проекта ITS, с более дешевой ракетой.