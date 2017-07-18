Вблизи Марса обнаружены фрагменты планетной коры

Международный коллектив астрономов показал, что марсианские троянские астероиды являются осколками Красной планеты. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, кратко о нем сообщает издание Popular Mechanics.

«Мы показали, что астероиды из семейства Эврики являются фрагментами магматических горных пород Марса», — заявляют в публикации авторы.

Химический состав восьми крупных троянских астероидов Марса (прежде всего, содержание горных пород, в частности, оливина), напоминает состав коры и мантии Красной планеты, что не характерно для астероидов, находящихся во внутренних пределах Солнечной системы.

Проведенное при помощи телескопа VLT (Very Large Telescope) спектральное исследование показало, что восемь крупных троянских астероидов имеют общее происхождение. Все они богаты оливином, пироксеном, гранатом и другими минералами, характерными для планет земной группы.

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Троянские астероиды возникли, как полагают авторы, в результате столкновения планеты с крупным астероидом, а свое настоящее положение заняли в ходе эволюции параметров орбиты Марса. Ранее ученые полагали, что данные небесные тела возникли из пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Троянские астероиды Красной планеты располагаются в в точке Лагранжа L4 или L5 системы Марс — Солнце, относительно которых они находятся в стабильном положении.