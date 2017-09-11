От Ирака до Луны

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Пуск ракеты SLS (в представлении художника)
Пуск ракеты SLS (в представлении художника)
Фото: NASA

Президент США Дональд Трамп 1 сентября 2017 года выдвинул республиканца из Оклахомы лейтенант-коммандера (соответствует российскому капитану третьего ранга) ВМС США Джима Бриденстайна на пост 13-го руководителя НАСА. Кандидатуру, вызывающую множество споров, должен одобрить сенат. Политик Бриденстайн известен поддержкой частных компаний и колонизации Луны, но является климатическим скептиком — так называют тех, кто подвергает сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата. Подробнее о неоднозначном выборе и его последствиях рассказывает «Лента.ру».

В палату представителей Бриденстайн был избран в 2012 году от 1-го избирательного округа Оклахомы. Он состоит в Комитете по вооруженным силам и Комитете по науке и технике. Выпускник Университета Райса со специализацией в области экономики, психологии и бизнеса свою карьеру начал в ВМС США с полетов на самолете Grumman E-2 Hawkeye авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), выполнял боевые задачи в Ираке и Афганистане. В ближайшее время 42-летний политик и военный, по-всей видимости, займется НАСА.

Бриденстайн — убежденный сторонник коммерциализации космоса и освоения Луны. Конгрессмен неоднократно утверждал, что США должны вернуться на Луну. На полюсах спутника, где открыты залежи водяного льда, потенциальный глава НАСА предлагает развернуть базу, где роверы и роботы обслуживали бы периодические лунные миссии. Именно Бриденстайну принадлежит инициатива по продвижению в Конгрессе закона, который бы сделал Марс приоритетным (после создания лунной базы) направлением американской пилотируемой программы. Пока рассмотрение документа задержалось на уровне подкомитета.

Важнейшей заслугой Бриденстайна можно считать продвижение в правительстве идеи о коммерциализации космоса. В целом эксперты положительно оценивают инициативы конгрессмена и надеются, что его опыт взаимодействия с политиками в Вашингтоне окажется полезным для программ НАСА, связанных с дальним космосом, и коммерческого освоения космоса. «Представление Бриденстайна, безусловно, является альтернативным выбором для НАСА, но мне его отличия в основном кажутся положительными», — отметил специалист по космической политике Джон Логсдон из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).

С другой стороны, современное НАСА — это не только дальний космос. Значительная часть климатических исследований осуществляется космическим агентством, выводы которого подтверждают ведущую роль антропогенного фактора в глобальном потеплении. Трамп же полагает, что НАСА следует заняться исключительно космическими исследованиями, а остальные функции, в частности изучение климата, передать другим, например Национальному управлению океанических и атмосферных исследований — ведомству в структуре Министерства торговли США.

«НАСА нужно реорганизовать в сторону четкой направленности, избавив от дублирующих обязанностей, осуществляемых в других ведомствах федерального правительства или частном секторе, и стандартизировать деятельность всего НАСА», — в законопроекте 2016 года Бриденстайн фактически предложил изменить главные цели НАСА. Он предлагает агентству сосредоточиться на трех задачах: освоении Солнечной системы, доминировании в пилотируемых миссиях к Луне и Марсу и создании инфраструктуры для коммерциализации космоса.

Как и Трамп, потенциальный глава НАСА Бриденстайн является климатическим скептиком. Он уверен, что человек не виноват в повышении глобальных температур на планете. «Рост глобальных температур завершился десять лет назад. Глобальные изменения температур, когда они имеют место, коррелируют с солнечным энерговыделением и океаническими циклами», — заявил в 2013 году Бриденстайн. На исследования климата правительство Обамы потратило, по оценке политика, в 30 раз больше средств, чем на прогнозирование погоды. Он считает, что нужно исключить какое-либо регулирование уровня выбросов парниковых газов, расширить разведку и добычу нефти и газа на федеральных землях и шельфе. Эта позиция дорого обходится ему сегодня.

Главные задачи, стоящие перед следующим главой НАСА, включают в себя запуск сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) и пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion. Первый беспилотный полет связки запланирован на ноябрь 2018 года, но с высокой вероятностью миссия перенесется на 2019 год. Хотя Бриденстайн является сторонником недорогих полетов в космос, дорогостоящие программы SLS и Orion он намерен реализовать в полном объеме.

Кто вместе с Бриденстайном будет управлять НАСА? После того как Барак Обама покинул пост президента США, с должности главы агентства ушел генерал-майор морской пехоты США в отставке и бывший астронавт Чарльз Болден. Исполняющим обязанности руководителя НАСА стал инженер (специалист по ракетным двигателям) Роберт Лайтфул. Теперь на смену команде Болдена придут люди Бриденстайна, его заместителем наверняка станет не политик, а ученый или инженер.

В августе наиболее вероятным кандидатом на должность заместителя главы НАСА считался Джон Шумахер, вице-президент компании Aerojet Rocketdyne, одного из мировых лидеров в производстве ракетных двигателей. В сентябре стало известно, что Шумахер отказался от предлагаемой должности по семейным обстоятельствам. Перспективными кандидатами в заместители Бриденстайна стали Лайтфул и инженер-электротехник Эллен Очоа — астронавт, совершившая четыре полета в рамках программы Space Shuttle, первая латиноамериканка, возглавившая Космический центр имени Линдона Джонсона (Техас), специализирующийся на пилотируемой космонавтике.

Против утверждения Бриденстайна главой НАСА выступают влиятельные сенаторы от Флориды Марко Рубио и Билл Нельсон, которые хотят видеть руководителем космического агентства не политика, а ученого, и климатические специалисты. Последних повергает в шок позиция Бриденстайна по вопросам, в которых международное научное сообщество уже давно пришло к консенсусу. Однако не вызывает сомнений, что стороны договорятся, пусть и не на самых выгодных для климатических ученых условиях.

Назначение Бриденстайна главой НАСА означает, что агентство всерьез возьмется за национальную пилотируемую космонавтику, тогда как исследования околоземного пространства, в частности в рамках МКС, начнут отходить на второй план и постепенно выводиться из-под государственного контроля. Бриденстайну, чтобы оставить след в истории НАСА, нужно многое успеть до завершения президентства Трампа, поскольку уход эксцентричного лидера нации наверняка будет означать завершение его карьеры. В этом случае приоритеты агентства рискуют снова поменяться: дорогие SLS и Orion отойдут на второй план и уступят место климатическим исследованиям.

Андрей Борисов

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