Пост главы НАСА предрекли стороннику колонизации Луны американцами

Республиканец из Оклахомы лейтенант-коммандер (соответствует майору третьего ранга) ВМС США Джим Бриденстайн, поддерживающий создание американской базы на Луне, скорее всего станет новым главой НАСА. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на форум NASA Watch и два источника в Вашингтоне, близкие к администрации президента США Дональда Трампа.

Заместителем главы космического агенства, вероятно, будет назначен Джон Шумахер — вице-президент компании Aerojet Rocketdyne, одного из мировых лидеров в производстве ракетных двигателей. Источники практически уверены в назначениях Бриденстайна и Шумахера, однако не исключают, что Трамп в последний момент может изменить намерения. Объявить о новом руководстве НАСА планируется в сентябре 2017 года.

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Журналист Ars Technica Эрик Бергер полагает, что выбор новых руководителей НАСА является удачным, поскольку позволит агентству одновременно продолжить развивать сотрудничество с коммерческими компаниями и продолжить взаимодействие с крупными национальными аэрокосмическими корпорациями, в частности, разработку дорогостоящих лунно-марсианских корабля Orion и сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System). Так, Бриденстайн является сторонником освоения Луны частными компаниями, тогда как Aerojet Rocketdyne, один из подрядчиков НАСА и Boeing, производит двигатели для SLS.

После того, как Барак Обама покинул пост президента США, с должности главы НАСА ушел генерал-майор морской пехоты США в отставке и бывший астронавт Чарльз Болден. Исполняющим обязанности руководителя агентства стал инженер (специалист по ракетным двигателям) Роберт Лайтфул.