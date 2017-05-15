Обнародованы подробности первого пуска американской сверхтяжелой ракеты

Первый запуск американской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) состоится в 2019 году, в беспилотный полет (без астронавтов) будет отправлен корабль Orion. Об этом, как сообщает UPI, рассказал исполняющий обязанности главы НАСА Роберт Лайтфут.

Пилотируемая миссия SLS (облет на Orion астронавтами Луны) должна состояться не позднее 2022 года. Для этого будет использована более мощная версия ракеты (с модифицированной второй ступенью).

В случае если НАСА получит дополнительные 900 миллионов долларов, это произойдет в первой половине 2020 года. К настоящему времени агентство потратило на SLS более 26 миллиардов долларов.

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Ранее первый пуск сверхтяжелой ракеты был запланирован на 2018 год, но позднее был перенесен на 2019 год. Одной из причин этого стала задержка поставок европейскими партнерами сервисного модуля для корабля Orion. В НАСА также рассматривали возможность сделать первый полет SLS пилотируемым.

SLS и Orion предназначен для полетов в далекий космос, в частности, к Луне, астероидам и Марсу. Сверхтяжелый носитель разрабатывает Boeing, на низкую опорную орбиту ракета будет выводить от 70 до 130 тонн полезной нагрузки. Многоразовый корабль Orion, вмещающий до шести астронавтов, создается Lockheed Martin. Первый полет аппарата состоялся в 2014 году.