НАСА в третий раз испытало двигатель для сверхтяжелой ракеты

Видео: NASA / YouTube

НАСА в третий раз провело успешные огневые испытания двигателя RS-25, который планируется установить на создаваемую лунно-марсианскую сверхтяжелую ракету SLS (Space Launch System). Тест прошел на стенде A-1 в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи, США) и длился 500 секунд.

Ранее двигатели испытывали в марте и мае 2017 года. Видео тестов доступно на сайте НАСА.

Для полетов в дальний космос НАСА с партнерами разрабатывает ракету SLS и пилотируемый корабль Orion. Их первый совместный пуск запланирован на 2019 год. Основной подрядчик при создании SLS — компания Boeing, двигатели RS-25 производит Aerojet Rocketdyne. Грузоподъемность носителя в минимальной комплектации составит 70 тонн.