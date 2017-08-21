Наука и техника
 

НАСА рассказало о трудностях в SpaceX

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Глава Отделения планетных наук НАСА Джим Грин заявил о затягивании компанией SpaceX работ по созданию марсианского корабля Red Dragon. Об этом ученый сообщил изданию Spaceflight Now.

Грин рассказал, что для управления космическим аппаратом SpaceX планировала воспользоваться системами космической связи НАСА. В настоящее время компания не нуждается в подобных услугах агентства.

«Мы можем поговорить с Илоном [Маском], когда он будет готов к беседе с нами... Мы никоим образом не торопим его, — сказал Грин. — Это (запуск миссии — прим. «Ленты.ру») действительно зависит от него».

Еще в 2016 году НАСА планировало выделить на миссию Red Dragon около 32 миллионов долларов в течение четырех лет, что составляет около десятой части общей стоимости программы, предусматривающей отправку в 2020 году спускаемого беспилотного корабля на Красную планету.

В июле 2017-го глава SpaceX Илон Маск заявил, что среди первоочередных задач компании значится завершение разработки пилотируемого корабля для отправки астронавтов к МКС, а также испытание сверхтяжелого носителя Falcon Heavy. Тогда же стало известно, что компания не отказывается от проекта Red Dragon, однако планирует отправку на Марс более тяжелого корабля и после 2020 года.

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