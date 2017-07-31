Вверх-вниз

Рыночная стоимость SpaceX, возглавляемой американским предпринимателем Илоном Маском, достигла 21 миллиарда долларов (в 2015-м было 11 миллиардов). Если два года назад на SpaceX приходилось примерно 15 процентов коммерческих пусков на мировом рынке, то в 2016-м — 30 процентов. О причинах успеха и ближайших планах молодой компании рассказывает «Лента.ру».

В 2017 году SpaceX провела 10 пусков, все — успешные, среди них несколько ключевых, свидетельствующих о прогрессе компании, в частности в многоразовых технология. В марте 2017 года впервые стартовала ракета Falcon 9 с использовавшейся ранее (в апреле 2016-го) ступенью. И ее снова удалось сохранить. Кроме того, впервые удалось сохранить (при помощи маневровых двигателей и парашюта) половину головного обтекателя носителя.

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Стоимость всего головного обтекателя — порядка 6 миллионов долларов, сохранение первой ступени позволит сократить цену пуска в ближайшие пару лет на 10-30 процентов. В результате к 2022 году, когда может впервые полететь российская ракета «Союз-5», стоимость запуска носителя Falcon 9 снизится примерно до 30 миллионов долларов — это почти в два раза дешевле, чем сегодня. В конце 2017-го или начале 2018-го стартует окончательная модификация Falcon 9 Block 5, чья первая ступень рассчитана на старты с интервалом менее суток и способна выдерживать до 10 запусков.

SpaceX уже фактически вышла в лидеры мирового рынка коммерческих пусков, перехватив заказы у старых игроков, прежде всего «Роскосмоса» и французской Arianespace. Чем больше ракет компания запускает, тем дешевле (из-за многоразовости), а значит, и конкурентоспособнее ее носители.

Илон Маск Фото: Taylor Hill / Getty Images

Причем SpaceX теснит конкурентов не только на международном рынке, но и внутреннем. В мае 2017 года компания впервые вывела (в интересах Национального разведывательного управления США) на геопереходную орбиту военный спутник, лишив монополии на такие старты ULA (United Launch Alliance), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, выпускающее носители Atlas V и Delta IV.

Пуск Falcon 9 примерно в два раза дешевле, чем Atlas V, и в три-четыре — чем Delta IV (ценники сильно варьируются в зависимости от заказчика и модификации ракеты). SpaceX, в отличие от ULA, не требует прямой государственной поддержки производства своих ракет (в случае малого числа заказов или их полного отсутствия). Ценовая политика ULA привела к тому, что в 2009-2012 годы США не произвели ни одного коммерческого пуска на геопереходную орбиту. SpaceX вернула страну на перспективный рынок.

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В Вашингтоне, несмотря на сильное лобби в администрации Дональда Трампа Boeing, Lockheed Martin и других аэрокосмических компаний, прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. «До появления SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9 рынок запусков коммерческих космических аппаратов фактически принадлежал Франции и России: ни одна американская компания не отправила ни одну коммерческую миссию на геопереходную орбиту с 2009 года», — отметил недавно старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз на слушаниях в подкомитете сената США.

«SpaceX вернул этот многомиллиардный рынок Соединенным Штатам», — констатировал Хьюз. Также старший вице-президент SpaceX сообщил, что компания завершила 2013 год с 10 процентами рынка (у России — 60 процентов, ЕС — 20), а в текущем 2017-м ее доля достигнет 45 процентов (у ЕС останется около 40 процентов, а у России — всего 15). Планы на следующий год — 60 процентов мирового рынка коммерческих пусков (у ЕС — 30 процентов, у России — менее 10).

Министр ВВС США Хизер Уилсон в июне 2017 года на заседании комитета сената по вооруженным силам отмечала, что SpaceX обеспечивает «гарантированный доступ в космос по чрезвычайно конкурентной цене». Ранее стало известно, что военные доверили SpaceX пятый запуск секретного мини-шаттла Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV). Старт состоится на ракете Falcon 9 в августе 2017 года. В Пентагоне полагают, что запуск Boeing X-37 на новом носителе предоставляет «дополнительные возможности» — все предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas V.

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SpaceX не была бы сама собой, если бы ее интересовал только коммерческий космос. В июне 2017-го компания впервые запустила к МКС ранее использованную (в сентябре-октябре 2014 года) герметичную спускаемую капсулу корабля Dragon. Миссия завершилась успешно, в июле капсулу снова удалось сохранить, вопрос о ее третьем применении решается. В дальнейшем к МКС в рамках контракта с НАСА SpaceX планирует отправлять только уже ранее использованные Dragon — в данный момент единственные многоразовые космические грузовики на планете.

Кроме грузовиков Dragon, к МКС должен полететь пилотируемый корабль Dragon 2. Согласно недавно опубликованному отчету НАСА, в SpaceX намерены уложиться в срок: Dragon 2 стартует в феврале 2018 года в беспилотном режиме, а летом — уже с астронавтами. «В следующем году мы уделим особое внимание кораблю Dragon 2», — сообщил Маск на конференции НАСА по перспективам исследований на борту МКС. Именно в НАСА первыми поверили в SpaceX, и компания получила доступ к значительным финансовым ресурсам.

В SpaceX отказались от использования для посадки Dragon 2 двигателей SuperDraco. Их планируется задействовать только для аварийного торможения. Маск объяснил это решение сложностью сертификации НАСА, которую должен пройти пилотируемый корабль. Приземление Dragon 2 предполагается осуществлять с помощью парашютов. Но в Dragon 2 заложены возможности для модернизации, чем при необходимости в SpaceX и займутся.

Издание Space News отмечает, что это может сказаться на планах компании по отправке в 2020 году на Марс корабля Red Dragon, усовершенствованной версии Dragon 2. Вероятно, система посадки Red Dragon изменится. Глава SpaceX не исключает, что через три-четыре года сам посетит МКС. Тогда американские астронавты будут летать на Dragon 2. Кроме того, бизнесмен сообщил, что у SpaceX уже есть два туриста, желающих облететь Луну.

В 2017 году должна стартовать сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, способная выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонны полезной нагрузки. Пока в приоритеты компании Falcon Heavy не входит. Маск не исключает, что ее первый пуск будет неудачным. Трудность в необходимости синхронной работы 27 двигателей. «Там много чего может пойти не так», — предупреждает Маск.

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После двух серьезных аварий в 2015 и 2016 годах компания восстановила свою репутацию, о чем свидетельствуют рекордные показатели запусков в 2017 году. Планы SpaceX быстро меняются, как правило, в большинстве проектов возникают задержки, однако ретроспективный взгляд показывает, что в целом компания успешно работает по выбранным направлениям. Разобравшись с Falcon 9 Block 5, основным источником дохода компании в ближайшее время, и пилотируемым Dragon 2, главным обязательством перед НАСА, в SpaceX наверняка переключатся на Falcon Heavy и активизируют работу по миссиям в дальний космос.

Маск пообещал, что в сентябре 2017 года он расскажет о планах относительно системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса и презентованной год назад. Бизнесмен отметил, что он представит альтернативную версию проекта ITS с более дешевой ракетой. Не исключено, что в SpaceX больше внимания уделят Луне, а не Марсу, что в значительной степени связано с пока еще неопределенными планами НАСА.