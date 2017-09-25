Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion

Роскосмос начал переговоры с НАСА о брони мест на новом американском пилотируемом корабле Orion для российских космонавтов. Об этом заявил директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев, передает РИА Новости.

«Рассматривается возможность перекрестных полетов совместных экипажей как на российских, так и на американских кораблях. Это могло бы стать хорошей подстраховкой друг другу», — сказал он, добавив, что Россия и США настроены продолжать совместно работать на МКС.

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Крикалев пояснил, что информация о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию появилась после слухов о том, что США планируют затопить МКС по окончании эксплуатации. «Пока такого решения нет. Ни НАСА, ни Роскосмос не ставят задач по сокращению сотрудничества».

23 августа американская корпорация Lockheed Martin и НАСА провели ключевые испытания многоразового пилотируемого корабля Orion, предназначенного для отправки к Луне и Марсу астронавтов. Тесты признаны успешными.

Первый полет Orion состоялся 5 декабря 2014 года. Корабль удалился от Земли на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс Земли. Последний раз космический корабль совершал подобное путешествие в заключительной миссии программы Apollo в 1972 году.

Второй тестовый старт, также в беспилотном режиме, запланирован на 2019 год, когда аппарату предстоит облететь Луну. Пуск с экипажем намечен на 2021 год, отправка человека к Марсу — на 2030-е годы.