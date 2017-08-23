Lockheed Martin провела ключевые испытания лунного корабля Orion

Американская корпорация Lockheed Martin и НАСА провели ключевые испытания многоразового пилотируемого корабля Orion, предназначенного для отправки к Луне и Марсу астронавтов. Тесты признаны успешными, сообщает НАСА.

Впервые была проверена работоспособность главных электронных систем корабля, в частности, бортовые блок питания и компьютер, а также протестировано установленное на них программное обеспечение. Всего были испытаны 55 компонентов, к которым в течении двух-трех месяцев планируется присоединить около 400 кабелей.

Orion состоит из двух модулей: командного и сервисного. Первый спроектирован американской стороной, разработкой второго занимается Европейское космическое агентство. По дизайну Orion напоминает аппараты Mercury и Apollo, используемые США до 1970-х годов, но крупнее и мощнее их. Общая масса Orion превышает 20 тонн, высота грузового модуля конусообразной формы — более трех метров, диаметр основания — около пяти метров.

Orion способен брать на борт до шести астронавтов, объем его жилого пространства составляет примерно девять кубических метров. Корабль разрабатывается компанией Lockheed Martin по заказу НАСА, на его создание уже потрачено порядка 14 миллиардов долларов.

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Первый полет Orion состоялся 5 декабря 2014 года. Корабль удалился от Земли на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс Земли. Последний раз космический корабль совершал подобное путешествие в заключительной миссии программы Apollo в 1972 году.

Второй тестовый старт, также в беспилотном режиме, запланирован на 2019 год, когда аппарату предстоит облететь Луну. Пуск с экипажен намечен на 2021 год, отправка человека к Марсу - на 2030-е годы.