США испытали новый космический корабль

Американская компания Sierra Nevada провела летные испытания космического грузового корабля Dream Chaser. Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе тестового полета грузовик был поднят в воздух вертолетом, затем корабль совершил самостоятельный спуск. Тесты проходили на авиабазе ВВС США Эдвардс (Калифорния).

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Следующие тесты Dream Chaser намечены на октябрь 2017 года, полноценная эксплуатация грузовика запланирована на 2020 год.

Предыдущие летные испытания Dream Chaser прошли в октябре 2013 года. Тогда при посадке не вышла левая стойка шасси, в результате чего корабль получил повреждения.

Внешне Dream Chaser напоминает мини-шаттл и предназначен для отправки грузов к МКС. Запуск планируется осуществлять на носителях Atlas 5 или Ariane 5, стыковку к станции — при помощи дока, расположенного в хвостовой части корабля. Также разрабатывается пилотируемая версия Dream Chaser, которая может вмещать до семи человек.

Производитель Dream Chaser, американская компания Sierra Nevada, вместе со SpaceX и Orbital ATK в 2016 году получила контракт НАСА на доставку грузов на МКС до 2024 года.