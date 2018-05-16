Российский «Прогресс» останется самым отсталым

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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в «Роскосмос») заморозила разработку транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Эскизный проект был принят, но дальнейшего развития данная работа не получила. Оказалось, что стоимость нового корабля окажется в три раза выше, чем цена изготовления обычного грузового корабля "Прогресс", а вероятность отказов на новом корабле — существенно выше, чем на проверенной технике. В этой связи было принято решение пока остановить работы на стадии эскизного проектирования», — рассказал собеседник агентства.

В отчете «Энергии» за первый квартал 2018 года отмечается, что, эскизный проект ТГК ПГ представлен более полугода назад, но «решения о дальнейшей разработке этого корабля еще не приняты».

Разработку нового корабля «Энергия» начала в 2016 году.

ТГК ПГ планировалось запускать на ракете «Союз-2.1б», способной вывести на орбиту на 900 килограммов больше полезной нагрузки, чем предыдущие носители. В октябре 2017 года глава корпорации Владимир Солнцев заявил, что эскизный проект корабля принят государственным заказчиком («Роскосмосом»).

Изначально в «Энергии» полагали, что переход на использование ТГК ПГ снизит количество запусков грузовиков к МКС и стоимость доставки грузов на орбиту. Также новый корабль, способный вмещать больше топлива, планировалось использовать для сведения МКС с орбиты.

В настоящее время Россия запускает к МКС грузовые корабли «Прогресс», способные перевозить 2,6 тонны грузов. По массе доставляемых грузов российский грузовик уступает американским кораблям Cygnus (до 3,5 тонны) и Dragon (до 6 тонн), а также японскому Kounotori (до 6,2 тонны). Кроме того, Dragon — единственный грузовик, способный возвращать на землю грузы (до 3,5 тонны).

В январе 2017 года в «Энергии» заявили о работах по созданию на базе пилотируемого корабля «Союз» возвращаемого грузового корабля, который сможет на орбиту доставлять не менее 3,4 тонны и возвращать на землю до 0,5 тонны полезной нагрузки.

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