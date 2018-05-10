США в День Победы показали маневрирующий ракетный двигатель

Американская компания Virgin Orbit 9 мая опубликовала в YouTube видео тестов ракетного двигателя NewtonThree с управляемым вектором тяги. В ролике заметно, как в ходе огневых испытаний, состоявшихся 25 апреля, у установленного на стенде силового агрегата с увеличивающейся частотой начинает вращаться сопло.

В Virgin Orbit полагают, что NewtonThree с управляемым вектором тяги позволит «доставлять спутники наших клиентов точно туда, где им нужно быть на орбите». Два таких двигателя должна получить двухступенчатая легкая ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne, над которой работают в Virgin Orbit.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!