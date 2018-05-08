Вместо российских космонавтов на МКС полетят грузовой контейнер и араб

Осенью 2018-го и весной 2019 года третье место в пилотируемом корабле «Союз», направляющемся на МКС (Международную космическую станцию), займут грузовой контейнер и, предположительно, турист из ОАЭ, сообщили РИА Новости несколько источников в ракетно-космической отрасли.

Такая замена, отмечает один из собеседников, обусловлена «переносом на 2019 год запуска к МКС многофункционального лабораторного модуля "Наука" и связанного с этим отказом от увеличения российского экипажа станции до трех человек».

«В связи с невозможностью оперативно подготовить третьего члена экипажа к осени, место в "Союзе" в октябре займет грузовой контейнер, а весной 2019 года планируется предоставить место участнику космического полета или туристу», — сказал источник.

Материалы по теме Доехали Кто погубил российскую космическую отрасль

Соответствующие предложения разосланы в компанию Space Adventures, Европейское космическое агентство и компанию Boeing, которая ранее закупила места для полетов на МКС астронавтов НАСА.

Тот же собеседник отметил, что главным кандидатом в туристы считается представитель ОАЭ. Другой источник заявил, что рассматривается и кандидатура гражданина Бахрейна. По его словам, для России в экономическом плане более выгоден полет профессиональных астронавтов из США или Европы, поскольку миссия будет длиться полгода. В то же время собеседник выразил сомнения, что западные партнеры воспользуются предложением Москвы.

Третий собеседник заявил, что если будет принято решение о полете космонавтов из ОАЭ или Бахрейна, то контракт будет проходить через дочернюю структуру «Роскосмоса», компанию «Главкосмос», а не через туристическую компанию Space Adventures.

В апреле 2017 года «Роскосмос» вместо российского космонавта в «Союзе» отправил 70-килограммовый грузовой контейнер. На МКС должны были отправиться два россиянина, но госкорпорация решила с весны 2017 года, из-за переноса запуска «Науки», сократить численность российского экипажа станции с трех до двух человек. Тогда «Роскосмосу» не удалось найти желающих занять освободившееся место в «Союзе».

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» должен пополнить российский сегмент МКС. Блок в «Центре Хруничева» строят с 1995 года. Фактически модуль является дублером «Зари» — первого функционально-грузового блока МКС, построенного на американские деньги. Запустить модуль рассчитывали еще в 2007 году, но сроки неоднократно переносились, дважды (в 2013 и 2016 годах) — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. Кроме того, анонимные источники заявили об устаревании его резиновых элементов.

Материалы по теме Другое наклонение Чем займется Россия после уничтожения МКС

«Наука» вместе с создаваемыми «Причалом» и научно-энергетическим модулем должна стать основой для российской национальной орбитальной станции после прекращения работы МКС.

На сегодняшний день в космосе (в период с 2001 по 2009 год) побывали семь космических туристов. Первым из туристов в космос полетел Денис Тито. Последним космическим туристом стал Ги Лалиберте. Один из туристов, Чарльз Симони, совершил космический полет дважды — в 2007 и 2009 годах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!