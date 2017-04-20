Вместо космонавта к МКС отправили 70-килограммовый грузовой контейнер

К МКС на корабле «Союз МС-04» отправился новый экипаж, состоящий из российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера. На свободном третьем месте в аппарате установлен 70-килограммовый грузовой контейнер. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-04» произведен 20 апреля 2017 года в 10:13 по московскому времени. Полет к станции будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. К стыковочному узлу МКС аппарат прибудет в 16:22 по московскому времени.

На МКС должны были отправиться два россиянина, но «Роскосмос» решил с весны 2017 года сократить численность российского экипажа станции с трех до двух человек. Госкорпорации не удалось найти желающих занять освободившееся место в «Союз МС-04».

В урезанном составе российская миссия будет работать до пристыковки к станции многофункционального лабораторного модуля «Наука». До этого времени число астронавтов на МКС должно увеличиться с трех до четырех человек.

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Запуск «Науки» был запланирован на осень 2018 года. Недавно стало известно, что в топливных баках модуля обнаружено загрязнение, а все его резиновые элементы устарели и не отвечают предъявляемым к ним требованиям. «Наука» строится с 1995 года, ее производитель — предприятие «Центр Хруничева», также выпускающее ракеты «Протон-М». Модуль после того, как в 2024 году закроется программа МКС, должен был стать основой национальной российской станции.

Ранее Владимир Солнцев, глава ракетно-космической корпорации «Энергия», производящей корабли «Союз МС», предложил из-за износа МКС превратить ее в отель.