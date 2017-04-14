«Роскосмос» усомнился в отказе США от РД-180

Россия продолжит поставлять ракетные двигатели РД-180 в США до 2024-2025 годов. Такого мнения придерживается генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов. Об этом он заявил на заседании экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Госдуме, передает ТАСС.

«Мы сегодня прекрасно понимаем, что в ближайшие несколько лет доставка на МКС американских и европейских астронавтов останется за нами. И мы прекрасно понимаем, что где-то до 2024-2025 года, хотя контракт у нас до 2018 года, поставка российских ракетных двигателей для ракет-носителей Atlas, она будет, на наш взгляд, неизбежно», — сказал Власов.

В настоящее время в США уже создан первый рабочий образец агрегата BE-4, который должен прийти на смену РД-180. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень нового носителя Vulcan, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени ракеты Atlas V. Кроме того, расчеты показывают, что BE-4 по сравнению с РД-180 за 20 лет эксплуатации сэкономит на военных пусках около трех миллиардов долларов.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имеет в своем портфеле два крупных контракта с американскими партнерами. По первому предприятие поставляет в США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты Atlas V, по второму — РД-181 для среднего носителя Antares.

Стоимость первого контракта превышает миллиард долларов, второго — 220 миллионов. Именно первый контракт позволил «Энергомашу» относительно безбедно существовать в последние 20 лет. Интерес к российским двигателям проявляет Китай, который заинтересован в полном доступе к технологии производства агрегатов.