Украинская «Целина» рухнет на Землю

Советские военные разведывательные спутники серии «Целина-Д» («Космос-1378» и «Космос-1825») в ближайшие несколько суток разрушатся в атмосфере Земли, сообщает сайт Satflare.com, использующий данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Согласно им разрушение вследствие вхождения в плотные слои земной атмосферы спутника «Космос-1378» начнется 11 мая. Космический аппарат «Космос-1825» начнет распадаться еще примерно через сутки.

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Спутник детальной радиотехнической разведки «Космос-1378» запущен 10 июня 1982-го, а «Космос-1825» — в марте 1987-го. Оба старта осуществила ракета «Циклон-3» с космодрома Плесецк. Разработкой и производством спутников занимались украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш».

В декабре 2017 года советский военный разведывательный спутник «Космос-1346», также относящийся к серии «Целина-Д», разрушился в небе над Чили, а его фрагменты, вероятно, утонули в Тихом океане.

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