«Роскосмос» из-за ненужности закроет «Гагаринский старт» на Байконуре

Предприятие «Роскосмоса» ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу «Гагаринского старта», являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур, сообщают «Известия».

В распоряжение издания попала копия перечня мероприятий по оптимизации численности работников космического центра «Южный» (филиал ЦЭНКИ), в котором упоминается о переводе в режим консервации пусковых установок № 5 («Гагаринский старт» на площадке 1) и № 24 (стартовый комплекс «Протон» на площадке 81).

«Стартовый комплекс окупает себя, только если с него производится не менее шести пусков в год, то есть для окупаемости наземной инфраструктуры Байконура требуется 12 пусков "Союзов" и 12 пусков "Протон-М" в течение года», — сообщил изданию источник в ракетно-космической отрасли.

В результате оптимизации ракеты «Союз-ФГ» и различные модификации «Союз-2» будут стартовать только с прошедшей модернизацию площадки 31. С площадки 1, не прошедшей модернизацию и предназначенной исключительно для пусков «Союз-ФГ», до 2020 года планируется запустить семь пилотируемых миссий, после чего старты кораблей «Союз-МС» будут проводиться на ракетах «Союз-2» с площадки 31.

По его словам, «для существующих объемов работ будет достаточно одной площадки», а «дублирование пусковых установок — это советская традиция». «Поэтому нет необходимости в модернизации и поддержании в рабочем состоянии второго комплекса», — сказал собеседник.

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В 2017 году «Роскосмос» выполнил с Байконура восемь пусков ракет «Союз» и четыре — «Протон-М».

В марте 2018 года ЦЭНКИ сообщал о консервации к 2023 году пусковой установки №24 площадки 81. Полностью прекратить эксплуатацию «Протонов» на Байконуре планируется в 2025 году.

За последние полвека с площадки 1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года с площадки стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

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