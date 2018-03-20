На Байконуре ликвидируют установку для запуска «Протонов»

В 2023 году на Байконуре закроется одна стартовая установка для запусков тяжелых ракет «Протон-М», сообщили ТАСС в ЦЭНКИ (Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

Закрытие стартовой позиции прописано в соглашении между Россией и Казахстаном, предусматривающем поэтапное прекращение эксплуатации космического ракетного комплекса «Протон». «В связи с этим к 2023 году планируется вывод стартового комплекса пусковой установки №24 площадки 81 из эксплуатации», — заявили в ЦЭНКИ.

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Полностью прекратить эксплуатацию ракеты-носителя «Протон» на космодроме Байконур планируется в 2025 году в связи с тем, что в носителе используется ядовитое топливо гептил. Казахстан последовательно выступает за прекращение запусков этой ракеты.

В настоящее время на космодроме Байконур имеются четыре стартовые позиции для «Протонов», при этом одна из них (пусковая установка №40 площадки 200) законсервирована с 1991-го, а другая (пусковая установка №23 площадки 81) не использовалась с 2004-го. Активно используемыми остаются пусковая установка №24 площадки 81 (для федеральных пусков) и пусковая установка №39 площадки 200 (для международных пусков).

В перспективе ракеты «Протон» должны быть заменены на носители «Ангара-A5», запускаемые с Плесецка (имеется одна стартовая установка) и Восточного (планируется создание стартовой установки).

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