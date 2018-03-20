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«Роскосмос» уличили во лжи

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Сбой в работе двигателя разгонного блока «Фрегат» произошел до того, как космические аппараты «МКА-Н №1» и «МКА-Н №2» отделились от разгонного блока, сообщили ТАСС в российской компании Dauria Aerospace, создавшей спутники. Ранее «Роскосмос» заявлял, что сбой в силовом агрегате произошел после выведения спутников.

«Согласно отчету АО "НПО Лавочкина", отклонения в работе малого двигателя обеспечения запуска ДТ7, который располагался всего в 30 сантиметрах от размещенных спутников "МКА-Н", наблюдались с 5875-й секунды (то есть до отделения аппаратов от разгонного блока, начавшегося на 9194-й секунде — прим. «Лента.ру»). С этого времени — после третьего включения двигателя — показания датчика демонстрируют отклонение температуры каталитического реактора на 100 градусов ниже, чем на остальных двигателях этого типа», — отметили в Dauria Aerospace.

В компании уверяют, что на 8580-й секунде (примерно за 600 секунд до отделения аппаратов «МКА-Н»), после четвертого включения двигателя разница с остальными аналогичными двигателями составляет уже 350 градусов. «На этом же этапе наблюдается повышение расхода топлива на соседнем, дублирующем двигателе ДТ5, то есть эффективность двигателя ДТ7 падает и система управления задействует резервный. На 11440-й секунде температура датчика начинает неконтролируемо снижаться и на 11710-й секунде достигает нуля, с этого времени двигатель полностью неработоспособен и его задачи выполняет резервный ДТ5», — сообщили в компании.

В Dauria Aerospace также отметили, что технические проблемы возникли отнюдь не только у российских аппаратов. «Так, у двух космических аппаратов от компаний Spire Global и Planet оказались перепутаны орбиты. Такое возможно, только если ошибочно подключили кабели при сборке космической головной части ракеты. Анализ орбит оставшихся 47 спутников Planet показал, что как минимум три спутника не имели управления с первых недель полета», — полагают в стартапе.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что неполадки в двигательной установке Фрегата произошли на 11440-й секунде полета, когда, по данным госкорпорации, спутники «МКА-Н №1» и «МКА-Н №2» были уже более чем в 1,5 километра от разгонного блока. Двигатель ДТ7 произведен «КБХиммаш Исаева» (филиал «Центра Хруничева»), разгонный блок «Фрегат» изготовлен «НПО Лавочкина».

Из запущенных 14 июля 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» 73 космических аппаратов минимум 13 находятся в неработоспособном состоянии, а один — на незапланированной орбите. В «Роскосмосе» отрицают свою вину за возникшие неполадки, в частности, требуя от Dauria Aerospace за неработающие «МКА-Н №1» и «МКА-Н №2» (госкорпорация выступала заказчиком их производства) денежного возмещения в размере 290 миллионов рублей.

Американская компания Astro Digital получила страховое возмещение от Starr Aviation за недействующие спутники Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, что возможно лишь в случае, если аппараты пришли в негодность по вине оператора пуска.

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