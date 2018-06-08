«Эфир» после выступления Путина стал «Сферой»

Представленный президентом России Владимиром Путиным проект глобальной спутниковой системы «Сфера» является доработанной версией ранее анонсированного «Роскосмосом» проекта системы связи «Эфир», сообщил РИА Новости исполнительный директор госкорпорации по развитию бизнеса и коммерциализации Антон Жиганов.

«Мы доработали проект (спутниковой системы связи "Эфир" — прим. «Ленты.ру») и представили его госкорпорации "Роскосмос" и руководству страны с дополнительными сервисами и функциями. "Сфера" — это более глобальная программа и система»", — пояснил он.

Генеральный директор холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос») Андрей Тюлин рассказал ТАСС, что программа «Сфера», выросшая из проекта спутниковой системы связи «Эфир», станет частью «Сферы». Также, по его словам, в программу войдет сегмент «Сфера-В» для нужд военных.

«Сейчас мы просчитали реализуемость по этому проекту, я думаю, демонстратор должен получиться в ближайшие три года — это и аппараты, и технологии. Мы уже идем полностью с проработкой наземной инфраструктуры телекоммуникационными компаниями. Для нас это будет первый такой опыт, когда мы задействуем не просто связанную группировку, а хотим интегрироваться с сетевыми компаниями, с наземной инфраструктурой и с космическим эшелоном», — подчеркнул он.

По словам Тюлина, демонстратор, включающий в себя фрагмент спутниковой группировки из шести космических аппаратов с необходимой наземной инфраструктурой, может быть запущен через три года.

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Путин 7 июня 2018-го в ходе прямой линии сообщил, что Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли по уникальной программе «Сфера».

В мае 2018-го «Роскосмос» анонсировал российский проект спутникового интернета «Эфир», который призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink. Заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям РКС Евгений Нестеров отметил, что такая программа, предусматривающая развертывание к 2025-му группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.

На сегодняшний день российская орбитальная группировка гражданских и военных космических аппаратов насчитывает 143 спутника.

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