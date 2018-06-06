Россия впервые «убедила весь мир» в многоразовости своих ракетных двигателей

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Двигатели РД-181 ракеты Antares, стартовавшей 21 мая с космодрома на острове Уоллопс (США), ранее использовались в огневом испытании в составе первой ступени носителя, сообщает научно-производственное объединение «Энергомаш».

«Мы провели эти работы в рамках наших контрактных обязательств с Orbital ATK (после приобретения Northrop Grumman будет переименована в подразделение Innovation Systems — прим. «Ленты.ру»), — сказал главный конструктор предприятия Петр Левочкин. — Так что, благодаря нашим зарубежным партнерам и ракете-носителю Antares, весь мир смог наглядно убедиться в возможности многоразового использования наших двигателей. И хотя опыт создания многоразовых двигателей у нас есть (РД-170 был сертифицирован на 10-кратное использование), сегодня это впервые было продемонстрировано в составе ракеты-носителя».

Испытания, при которых проверялась совместная работа всех систем и двигателя, продолжались 30 секунд и прошли на стартовой площадке космодрома Уоллопс. После теста был проведен анализ параметров работы всех систем, включая двигателей (на первой ступени Antares стоят два РД-181), проведена диагностика состояния материальной части. Работы показали, что ступень носителя может быть использована для пуска.

Других подробностей, касающихся испытания РД-181, предприятие не сообщило.

Предстартовые огневые испытания силовых агрегатов, в том числе в составе ракетной ступени, являются стандартной практикой во всем мире, в связи с чем большинство современных жидкостных ракетных двигателей допускают многоразовое использование. Основная трудность в повторном использовании отработавшего жидкостного ракетного двигателя заключается в способе его доставки до земли. В настоящее время практически решить данную задачу удалось только SpaceX.

Однокамерный жидкостный силовой агрегат с дожиганием окислительного генераторного газа РД-181 разработан и сертифицирован для использования на первой ступени Antares. Горючее — керосин, окислитель — жидкий кислород. В 2014 году выпущена конструкторская документация на двигатель, в мае 2015-го успешно завершена его сертификация.

Летом 2015 года первые товарные двигатели РД-181 были поставлены в США, а 18 октября 2016-го ракета Antares-230 с двигателями РД-181 разработки и производства «Энергомаша» в составе первой ступени успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс. К настоящему времени проведено три успешных пуска Antares с РД-181. Antares используется для запуска грузового корабля Cygnus компании Orbital ATK к Международной космической станции.

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