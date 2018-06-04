Раскрыты подробности российской многоразовой ракеты

В России изготовят несколько демонстраторов возвращаемых самолетным способом многоразовых космических ступеней ракеты сверхлегкого класса, передает ТАСС слова заместителя гендиректора компании «Ильюшин» по управлению проектами Дмитрия Герасимова.

Как отметил специалист, для России наиболее интересным является возвращение элемента носителя самолетным способом. Проработкой этой программы занимаются Центр аэрокосмических технологий завода имени Мясищева, Фонд перспективных исследований и «Роскосмос».

«В рамках аванпроекта подготовлены различные варианты компоновки, просчитаны аэродинамика, весовая сводка и прочее. После принятия решения о продолжении этой работы мы приступим к техническому проектированию, целью которого станет создание ряда летных демонстраторов», — рассказал Герасимов.

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По его словам, итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выведения на необходимую высоту и заканчивая возвращением и автоматической посадкой.

В июне были названы характеристики и сроки испытания первой российской многоразовой ракеты.

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