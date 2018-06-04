Наука и техника
 
Последние новости
Беременную корову приговорили к смерти за незаконное пересечение границы ЕС
Приговоренный к смерти не дождался казни и покончил с собой
Украинские военные назвали причину предельно низкого полета Су-25 над пляжем‍
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
SpaceX отложила первый туристический полет на Луну
Самбурская объяснила синяки на лице и призналась в говноактерстве
У воды нашли неожиданные аномальные свойства
В России рассказали о планах производства «Русланов» под новым брендом
В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США
Новости партнеров

Названы сроки испытания российской многоразовой космической ракеты

Перейти в «Мою Ленту»

Испытания первой многоразовой, возвращаемой космической ракеты намечены в России на 2022 год. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский.

«Завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Определен облик перспективной многоразовой ракетно-космической системы. Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год», — сказал он.

Сатовский уточнил, что ракета сможет выводить на орбиту до 600 килограммов полезного груза, после чего приземляться в район старта на обычную взлетно-посадочную полосу. Система будет работать на криогенном топливе «жидкий кислород — сжиженный метан», управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение.

Среди преимуществ системы называется возможность запуска с мобильных пусковых комплексов.

30 мая научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сверхтяжелая ракета в России не нужна, «потому что для нее нет нагрузок, а это уже миллиард рублей только на эскизный проект».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Центр Хруничева» усохнет
«Российский Falcon 9» признали ненужным
«Роскосмос» из-за ненужности закроет «Гагаринский старт» на Байконуре
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0314 мая
F-35 Lightning II

Смерть с небес

Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
15:29 3 июня

Индия снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету

20:46 1 июня

Опровергнута популярная гипотеза о Вселенной

05:40 3 июня

Ученые обнаружили дешевый способ борьбы с раком

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
19:55 1 июня

Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже

00:1629 мая

В США назвали уязвимость F-22 и F-35 перед Россией

23:40 2 июня

В Минобороны понадеялись на возобновление производства «Русланов»

Наука и техника00:08 1 июня

На бойню!

Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
16:11 1 июня

Производитель РД-180 признал отставание России от США в ракетных двигателях

07:1824 мая

Объяснено загадочное исчезновение древних американцев

13:29 1 июня

«Центр Хруничева» усохнет

Россия
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»
Его букеты покупали боевики и федералы, а его самого хотели убить
Раскрыты неизвестные факты из биографии бывшего вице-президента России
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
«Отряды Путина» перестали поддерживать Путина
«Пять минут — и крыши нет»
Мощнейший ураган застал Россию врасплох и повредил башню кремля
В Забайкалье начались перебои с газом
Правительство озаботилось снижением количества школьников
Все материалы
Мир
Расстреляли — и хорошо
Они захотели свободы. Коммунизм смог дать им только смерть
Полицейский открыл стрельбу в Берлинском соборе
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
НАТО подготовится к «вторжению России» и создаст 30-тысячный резерв
В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США
Ким Чен Ын поживет в президентском номере за чужой счет
Посол США в России полез в прорубь мериться закалкой с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский бунт
Школьная поножовщина вывела на улицы тысячи людей. Они требуют смены власти
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Украинский чиновник оправдал экономию на онкобольных фразой «они все умрут»
Су-25 пролетел в десяти метрах над украинским пляжем
К посольству России в Киеве принесли гробы
Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией
На выборах под Одессой пострадали 13 полицейских
Все материалы
Экономика
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
Олег ДерипаскаДотации против санкций
В чем суть предложений Дерипаски по спасению энергобизнеса в Сибири
Вложили по полной
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
США накажут европейский бизнес за «Северный поток-2»
«Коррумпированные элиты» Великобритании оказались россиянами
В авиаотрасли заговорили об угрозе из-за США
Суд впервые разрешил российской фармкомпании производить аналог препарата из США
Все материалы
Силовые структуры
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
Петербургский чиновник порвал в суде паспорт в надежде избежать ареста
Российский главврач оказался любителем детского порно
Задержанных подкидывали к потолку и пытали током из-за кедровых орехов
Россиянина отправили в колонию для пожизненно осужденных за кражу 1700 рублей
Все материалы
Наука и техника
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Индия снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету
Ученые обнаружили дешевый способ борьбы с раком
Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже
В Минобороны понадеялись на возобновление производства «Русланов»
Все материалы
Спорт
Всему голова
Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь
Украинский теннисист захотел задушить всех русских
Натурализованного футболиста расстроило непопадание в сборную России
Олимпийский чемпион прокомментировал информацию о романе с Медведевой
Дзюба стал вратарем
Объявлен состав сборной России на домашний чемпионат мира
Российский защитник сыграет за другую сборную на чемпионате мира-2018
Все материалы
Культура
«В центре всего — любовь»
Годар любит кошек, собак и кофе — и не заморачивается
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
Обароченные дети
Война полуголых подростков, Иисус в аэропорту и мопс-осьминог в работах AES+F
В Москве и Петербурге покажут «Лоуренса Аравийского»
По мотивам секс-похождений Вайнштейна снимут фильм ужасов
На «Пикнике Афиши» выступят Земфира и Дельфин
Сыгравший Шерлока актер разогнал грабителей возле Бейкер-стрит
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
СБУ ответила на обвинения в вербовке журналистки
Пранкера арестовали за шутку про бомбу
Журналистка рассказала о попытке СБУ завербовать ее
Звезда реалити-шоу получила «грудь от НАСА»
Все материалы
Ценности
Узбекская Пэрис Хилтон
Она стала популярнее отца и попала за решетку
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Все лучшее
День защиты детей — хороший повод раскошелиться для родителей
Наряды героини «Красотки» обрели популярность 28 лет спустя
Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике
Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела
Дети на конфете
Модные бренды заставляют детей пить, курить и купаться в грязи
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Женщина-пилот посадила самолет на шоссе в час пик и попала на видео
На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости
На траве в дрова
Отчаянные русские вышли на «Олд Траффорд» против англичан и выжили
Все материалы
Из жизни
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Дары жизни
Загадочные места и немного магии: май глазами обычных людей
Рак выбрался из кастрюли, оторвал себе клешню и спасся
Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
Киргизская «Миссис мира» погибла у стены кладбища
Премьер-министр Испании отказался присягать на Библии и потребовал убрать крест
Все материалы
Гангнам-стайл: Тест премиального седана Genesis G70
Достоин ли кореец бороться с «трешкой» BMW, C-классом и Audi A
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Машины зомби-апокалипсиса
Шесть автомобилей, внутри которых можно пережить, что угодно
Тест-драйв нового «AMG-Гелика»
Mercedes-AMG G 63: стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?
Самый дорогой автомобиль в мире продали за 4 миллиарда рублей
Универсал Ford Mondeo превратили в дровяную печь для пиццы
Для «Ниссана» за полмиллиона долларов сделали кондиционер
Все материалы
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Все материалы