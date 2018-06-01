«Центр Хруничева» усохнет

«Центр Хруничева» освободит более 200 корпусов завода в Филевской пойме, включая те, где производятся ракеты «Протон». Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию приказа о создании комиссии по высвобождению зданий и сооружений, подписанного генеральным директором предприятия Алексеем Варочко.

Согласно приложению к приказу, всего планируется освободить от производственных задач 217 корпусов: производственные цеха, административные и лабораторные корпуса, транспортные и сервисные помещения, оранжерею.

Освободить помещения от производственных задач поручено в течение 2018-2019 годов. «Создать комиссию по высвобождению зданий и помещений из числа сотрудников предприятия», — говорится в документе.

«Оставляют буквально три-четыре корпуса, в том числе основной сборочный цех №22, где собирают ракеты "Протон", и корпус под сборку "Ангары"», — пояснил агентству источник в ракетно-космической отрасли.

Высвобождаемые площади планируется отдать под застройку. Всего предприятию принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы. Стоимость земельных участков оценивается в 28,7 миллиарда рублей.

В рамках оптимизации производственных мощностей «Центр Хруничева» сократит до 80 процентов территории. Производство ракет «Протон» будет прекращено в связи с планами завершения эксплуатации носителя в 2025 году. Производство ракет «Ангара» будет развернуто в Омске.

В годовом финансовом отчете «Центра Хруничева» говорится, что за 2015-2016 годы освобождено 35 процентов площадей предприятия, к концу 2018-го запланировано освободить 80 процентов площадей.

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«Центр Хруничева» считается самым проблемным предприятием российской космической отрасли. Центр в 2017-м получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. С 2014 года «Центру Хруничева» выдано кредитных средств в размере 65 миллиардов рублей, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет «Роскосмоса» допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей.

В феврале 2018-го руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сложившаяся в российском «Центре Хруничева» ситуация фактически не отличается от положения дел на украинском «Южмаше».

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