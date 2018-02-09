«Роскосмос» накажет «Энергию» и «Центр Хруничева»

Отправка модуля «Наука» на космодром Байконур задерживается до июля 2018 года, что повлечет за собой штрафные санкции «Роскосмоса», сообщает портал RussianSpaceWeb.com, специализирующийся на истории российской и советской космонавтики.

По данным источников издания в «Центре Хруничева» (производителя тяжелых ракет «Протон»), московское предприятие не успевает в ранее намеченный срок, к 4 марта, завершить работы по очистке и последующей проверке систем блока, который 15 марта должен быть отгружен на Байконур, а 20 декабря — запущен к МКС.

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В октябре 2017 года «Роскосмос» предупредил предприятия российской ракетно-космической отрасли, что перенос запуска «Науки» с декабря 2018 года на более поздние сроки повлечет применение штрафных санкций.

При этом, по оценкам специалистов, наиболее реалистичный прогноз по срокам запуска «Науки» на околоземную орбиту — май или июнь 2019 года.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» по заказу РКК «Энергия» (создает космические грузовики «Прогресс» и пилотируемые корабли «Союз») строится «Центром Хруничева» (производителе тяжелых ракет «Протон») с 1995 года. Впервые блок, в котором неоднократно находились неисправности, планировалось запустить в 2007 году. «Наука» должна стать основой национальной космической станции после того, как закроется МКС.

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