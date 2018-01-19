Рогозин обвинил США в провалах «Роскосмоса»

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отреагировал на публикацию американского журналиста Мэтью Боднера о тяжелом финансовом положении, в котором окажется госкорпорация «Роскосмос» после отказа США от покупки мест на «Союзах» и двигателей РД-180. Мнение чиновника приводит ТАСС.

«Сама по себе публикация носит хамский характер, пышет злорадством по поводу проблем, которые создаются в отношении нашей ракетно-космической отрасли американскими же санкциями, а также проблем, являющихся следствием недофинансирования предприятий в прошлые годы», — заявил чиновник. Он указал, что доводы и цифры в материале не соответствуют действительности.

«Никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев. Было как раз прямо наоборот», — отметил Рогозин. Он также сказал, что ранее российская сторона поднимала вопрос о прекращении поставок ракетных двигателей в США, поскольку «американцы неоднократно скрывали истинное предназначение тех полезных нагрузок, которые на наших двигателях выводили в космос».

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Вице-премьер заявил, что продажа мест в «Союзах» иностранным заказчикам «не является какой бы то ни было ключевой статьей» для финансирования корпорации. Он также убежден, что государство обеспечивает необходимую независимость «Роскосмоса» от США.

Вице-премьер не назвал сумм, которые российский «Энергомаш» получает от США за продажу ракетных двигателей, сославшись на «коммерческую тайну». Чиновник также не привел размеры средств, перечисляемых госкорпорации зарубежными партнерами за доставку астронавтов на МКС. «Мы от дополнительных денег никогда не отказывались», — добавил Рогозин.

Ранее Боднер в колонке на Space News отмечал, что «российские официальные лица продолжают бить в барабан», говоря о покупке США ракетных двигателей и мест на «Союзах». Журналист отмечал, что в России «совсем не развита общественная дискуссия о том, что означал бы конец такому положению вещей для российской космической отрасли».

Комментарии Рогозина по поводу статьи он воспринял негативно.

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По данным Space News, примерно половина бюджета «Роскосмоса» в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей, или 24 миллиарда долларов) посвящена пилотируемым программам. В 2018 году стоимость места на «Союзе» вырастет до 81 миллиона долларов, так что «каждый американский астронавт вносит до пяти процентов годового бюджета госкорпорации», отмечает издание.

В 2018-м на Международную космическую станцию отправится пять экспедиций. Всего на ней побывают 18 человек, из которых только семь будут представлять «Роскосмос».

В январе генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что зарубежные контракты (поставки РД-180 и РД-181 в США) обеспечивают более половины выручки предприятия. О требующейся поддержке правительства в размере 30 миллиардов рублей заявляли и в «Центре Хруничева», единственном в России производителе тяжелых ракет «Протон» и «Ангара».

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