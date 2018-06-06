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НАСА нашло покупателей на МКС

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НАСА ведет переговоры с компаниями, которые заинтересованы в финансировании и управлении МКС (Международной космической станции), сообщил The Washington Post глава американского космического агентства Джим Бриденстайн.

«Есть заинтересованные лица, которые могли бы заняться коммерческим управлением Международной космической станции. Я говорил со многими крупными корпорациями, которые заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом через консорциум», — заявил администратор.

Бриденстайн не назвал компании, проявляющие интерес к коммерческому использованию станции. Глава НАСА признал, что имеются сложности, касающиеся коммерциализации МКС. Ее работа регулируется соглашениями с другими странами, отмечает газета.

Ежегодные расходы НАСА на МКС оцениваются в четыре миллиарда долларов. В настоящее время в США и России рассматриваются планы по коммерциализации станции, а приоритетным направлением международного сотрудничества называется лунная программа. Текущие планы предусматривают эксплуатацию МКС до 2024 года.

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