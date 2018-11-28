В российском интернете произошел глобальный сбой

Множество пользователей сети испытали проблемы с доступом к популярным сервисам из-за ошибки в конфигурации сетей российских провайдеров. Об этом сообщили специалисты из компании Qrator Labs в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сбой произошел 25 ноября 2018 года. По словам экспертов, виновником инцидента стал небольшой оператор Krek Ltd, который допустил ошибку в настройке протокола BGP. Он анонсировал сети между своими провайдерами, в результате чего перенаправил большую часть трафика «Ростелекома» на свою сеть: та не выдержала нагрузку, поэтому произошел «нелегитимный перехват трафика».

«Из-за ошибок настройки протокола BGP эти операторы не только "подвесили" свои сети, но и создали проблемы для других сервисов, чей трафик оказался перехвачен», — говорится в пресс-релизе.

В результате сбоя пострадали от 10 до 20 процентов пользователей сети из России. Они примерно на час потеряли доступ к сервисам Amazon, YouTube, «ВКонтакте», IVI и многим другим.

Ранее корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN предупредила пользователей сети о глобальном сбое, который мог произойти 11 октября из-за смены криптографических ключей. Позднее организаторы заявили, что безопасность в интернете может ослабнуть, так как ICANN прогнозирует сокращение доходов от продажи доменов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!