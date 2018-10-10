Организаторы глобального сбоя в интернете предрекли угрозу безопасности сети

Международная корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила о возможном сокращении собственных доходов, что может привести к ослаблению безопасности интернета. Об этом в ходе телефонной конференции и онлайн-презентации стратегии ICANN заявил представитель топ-менеджмента организации, сообщает РБК.

В ближайшие пять лет доход ICANN от продажи доменов останется на прежнем уровне или сократится, прогнозируют в организации. К этому ведет снижение темпов роста числа регистраций доменных имен верхнего уровня (.com, .org и других — прим. «Ленты.ру»), «консолидация на рынке», а также «неопределенность, связанная с общими доменами верхнего уровня», сказал представитель корпорации. Все это, по словам представителя, «оказывает давление на возможность ICANN поддерживать растущие потребности и запросы глобального сообщества, управляющего корпорацией».

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В отчетности корпорации говорится о необходимости поиска новых источников финансирования. Решить проблему нехватки средств ICANN также планирует, усовершенствовав модель управления расходами и финансовое планирование. В то же время отмечается, что корпорации необходимо бороться с киберугрозами и внедрять новые технологии для совершенствования системы безопасности. Речь идет об использовании искусственного интеллекта, технологии блокчейн, big data и интернете вещей.

«Возрастающая роль интернета во всех сферах жизни увеличивает вероятность того, что правительства захотят вмешаться и получить контроль над системой доменных имен с помощью нормативного регулирования», — предостерегает ICANN.

11 октября, по прогнозу ICANN, интернет ждет глобальный сбой. В этот день впервые в истории будут сменены криптографические ключи — защита системы доменных имен. Из-за этого некоторые пользователи могут испытать трудности с доступом на ряд веб-страниц.

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