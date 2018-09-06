Стала известна дата глобального сбоя интернета

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) заявила, что 11 октября может произойти сбой в работе мировой сети. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.

Представители организации сообщили, что на этот день назначена смена криптографических ключей — защиты системы доменных имен. Из-за этого некоторые пользователи сети могут испытать трудности с доступом на ряд веб-страниц. Сообщается, что такой процесс будет проводиться впервые в истории.

Корпорация по управлению доменными именами опубликовала руководство, которое поможет всем подготовиться к обновлениям.

Согласно результатам предварительного анализа, 99 процентов пользователей этот процесс никак не затронет. Однако небольшую долю юзеров проблема все-таки коснется. Специалисты заявили, что любой человек сразу поймет, если станет жертвой технических изменений. В течение 48 часов после завершения обновления он получит сообщения об ошибках: к примеру, server failure или SERVFAIL. Как следует из опубликованного на сайте руководства, помочь решить проблему сможет оператор.

Сотрудники корпорации уточнили, что 11 октября 2018 года — пока предварительная дата смены ключей. Правление организации должно утвердить ее в сентябре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!