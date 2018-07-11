Российский интернет замкнут по китайскому сценарию

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Минкомсвязи внесло в правительство проект национальной программы «Цифровая экономика», подразумевающий ужесточение требований по информационной безопасности. В частности, к 2024 году предлагается сократить долю иностранного трафика рунета до пяти процентов, сообщает «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказалась копия проекта.

В настоящее время через сервера за рубежом передается около 60 процентов трафика. В январской версии плана доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, составляла 10 процентов, но теперь сокращена до пяти.

Согласно новому проекту, пять основных направлений госпрограммы дополнят тремя новыми — «Цифровое государственное управление», «Экосистема поддержки проектов цифровой экономики» и «Цифровое пространство ЕАЭС». Они предусматривают внедрение цифровых технологий и платформенных решений в госуправлении и при оказании госуслуг, а также создание системы финансирования «прорывных проектов». Кроме того, планируется разработать и внедрить единую политику стран Евразийского экономического союза в области цифровой экономики.

Ведомство подготовило проект совместно с Аналитическим центром (АЦ) при правительстве России. Он призван исполнить майский указ президента, который предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики в три раза по сравнению с 2017 годом. В 2017 году, по данным Минкомсвязи, через иностранные сервера передавалось 60 процентов трафика.

Подобная система маршрутизации трафика действует в Китае. В рамках проекта «Золотой щит» связь между Китаем и остальным миром осуществляется только через специальные серверы, а оборудование, пропускающее трафик, принадлежит исключительно государству.

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