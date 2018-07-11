Российский интернет замкнут по китайскому сценарию

Минкомсвязи внесло в правительство проект национальной программы «Цифровая экономика», подразумевающий ужесточение требований по информационной безопасности. В частности, к 2024 году предлагается сократить долю иностранного трафика рунета до пяти процентов, сообщает «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказалась копия проекта.

В настоящее время через сервера за рубежом передается около 60 процентов трафика. В январской версии плана доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, составляла 10 процентов, но теперь сокращена до пяти.

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Согласно новому проекту, пять основных направлений госпрограммы дополнят тремя новыми — «Цифровое государственное управление», «Экосистема поддержки проектов цифровой экономики» и «Цифровое пространство ЕАЭС». Они предусматривают внедрение цифровых технологий и платформенных решений в госуправлении и при оказании госуслуг, а также создание системы финансирования «прорывных проектов». Кроме того, планируется разработать и внедрить единую политику стран Евразийского экономического союза в области цифровой экономики.

Ведомство подготовило проект совместно с Аналитическим центром (АЦ) при правительстве России. Он призван исполнить майский указ президента, который предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики в три раза по сравнению с 2017 годом. В 2017 году, по данным Минкомсвязи, через иностранные сервера передавалось 60 процентов трафика.

Подобная система маршрутизации трафика действует в Китае. В рамках проекта «Золотой щит» связь между Китаем и остальным миром осуществляется только через специальные серверы, а оборудование, пропускающее трафик, принадлежит исключительно государству.

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